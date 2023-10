Binnenkort ook naar de apotheker voor een griepvaccin

Apothekers die hiervoor een opleiding volgden, kunnen binnenkort naast covid- ook griepvaccins toedienen. “Op die manier hopen we de drempel te verlagen zodat meer kwetsbare mensen en ouderen zich laten inenten. Griep wordt nog al te vaak geminimaliseerd terwijl dit virus elk jaar honderden tot duizenden onnodige overlijdens veroorzaakt”, benadrukt viroloog Marc Van Ranst.

Om het komende griepseizoen in te schatten kijken virologen traditiegetrouw naar wat zich heeft afgespeeld bij onze tegenvoeters die net een winter achter de rug hebben. Dat blijkt een prima voorspeller, zo leert de geschiedenis. “In 6 op de 7 gevallen zien we bij ons telkens quasi een herhaling van het griepseizoen in Australië. Daar mogen ze terugblikken op een vrij normaal seizoen, waarbij de variant A H1N1 (beter gekend als de Mexicaanse griep) veruit het meest voorkwam. De griepvaccins die vooraf waren ontwikkeld bleken prima te matchen met de virusstammen die circuleerden”, schetst Marc Van Ranst.

Kleuters besmet

Een opmerkelijke trend uit het Australische griepseizoen was de aanzienlijke toename van besmettingen bij jonge kinderen en dan vooral onder kleuters. Die ontwikkeling benadrukt het belang van preventieve maatregelen om virusverspreiding bij ouderen en kwetsbare mensen te voorkomen. Dat kan door bezoek aan ouderen te beperken bij luchtwegklachten én via vaccinatie. “Om ziektelast door influenza in te dammen is het dan ook essentieel dat zowel 65-plussers als de naasten uit hun omgeving kiezen voor een tijdige vaccinatie.”, benadrukt Marc Van Ranst. Exacte cijfers over de huidige vaccinatiegraad bij deze doelgroep in ons land zijn er momenteel (nog) niet maar geschat wordt dat slechts 60% ingeënt wordt, terwijl de WHO een vaccinatiegraad van minstens 75 % aanbeveelt voor een optimale bescherming.

Apotheek

Experten hebben goede hoop dat dat niveau de komende maanden de hoogte zal ingaan, nu ook heel wat apothekers mee in het verhaal stappen. In het buitenland leidde dat al tot een toename. Ook bij ons moet dit de drempel verlagen voor kwetsbare doelgroepen en voor mensen die bijvoorbeeld geen vaste huisarts hebben. Afgelopen week was er over de deelname van apothekers nog even beroering omdat artsenvakbonden zich fel blijven verzetten tegen deze maatregel. Vlaams Belang vroeg vervolgens om een tweede lezing van het wetsontwerp waardoor de datum van 1 oktober niet werd gehaald. Maar zodra het wetsontwerp in het Staatsblad is verschenen, zal griepvaccinatie wel degelijk ook bij apothekers mogen plaatsvinden.

Het vaccin tegen griep en de booster tegen covid kunnen met enkele weken tussentijd geplaatst worden of gelijktijdig. Bij zo’n dubbele vaccinatie wordt er meestal een prik in elke arm gegeven, puur omwille van het comfort.

“De stijging van het aantal covidbesmettingen die door Sciensano worden opgevolgd onder meer via het afvalwater, is recent weer afgevlakt, wellicht dankzij het betere weer waardoor we meer buiten zijn”, aldus Marc Van Ranst. De piek van griepbesmettingen komt er vermoedelijk pas tegen het einde van het jaar aan.

Hartaanval

Dat niet iedereen even gemotiveerd is om een griepvaccin te halen, heeft volgens Van Ranst alles te maken met de reputatie van griep. “We spreken nog al te makkelijk van een griepje en vergelijken het met de klachten van een forse verkoudheid maar de gevolgen kunnen voor bepaalde groepen veel ernstiger en zelfs fataal zijn. Als we een vaccin zouden aanbieden om een hartaanval te voorkomen, zouden mensen vanzelfsprekend geïnteresseerd zijn. Nochtans doet het griepvaccin precies dat bij 65-plussers: het risico op ernstige complicaties zoals infarcten en beroertes doen afnemen.”

Ongeveer 1 op de 1000 griepgevallen leidt vandaag tot een ziekenhuisopname en zo’n 90% van de mensen die overlijden door griep, is ouder dan 65 jaar. “Bij 20 % van de ouderen die met complicaties in het ziekenhuis belanden, is er nadien ook sprake van blijvende invaliditeit of verlies van zelfstandigheid”, beaamt huisarts dr. Aurore Girard. “Influenza besmettingen kunnen ook bestaande chronische aandoeningen zoals hartfalen, diabetes of astma doen escaleren of verslechteren.”