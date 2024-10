De hele maand oktober voert de Stichting tegen Kanker in de kapperszaken de actie Coupe Merci. Door met jouw schenking het onderzoek te steunen, kan jouw kappersbezoekje echt het verschil maken.

Als je tijdens de maand oktober naar je kapper gaat en die doet mee aan de actie Coupe Merci, zal je dit direct merken aan de Coupe Merci affiches die ophangen om de aandacht te vestigen op het belang van kankeronderzoek en om je uit te nodigen een gift te doen die levens kan redden.

Waarom deze oproep tot donaties bij kappers?

Heel eenvoudig. De kapper is veel meer dan een professional die je haar weer in model brengt: Hij is vaak ook een vertrouwenspersoon waarmee klanten zowel mooie als moeilijke momenten uit hun leven delen. Hij luistert en geeft raad, zeker wanneer jij of een van je naasten te maken krijgt met haarverlies als gevolg van bepaalde behandelingen tegen kanker. Hij zal er ook voor je zijn wanneer je haren na de behandeling weer aangroeien . Ook dat is een belangrijk moment in het herstel na kanker.

Kortom, wie is er beter geschikt dan de kapper om ambassadeur te worden van de actie Coupe Merci ten voordele van kankeronderzoek?

Hoe kan je deelnemen?

Doneren voor kankeronderzoek is heel eenvoudig:

-1. Tijdens of na je kappersbeurt: scan de QR-code die je in je kapsalon vindt.

2. Kies het bedrag dat je aan het onderzoek wilt doneren.

3. Rond je donatie af in een paar klikken.

Wie in oktober geen kappersbezoek heeft gepland of wiens kapper niet meedoet aan de actie, kan ook een donatie doen via de website van Stichting tegen Kanker Via dezelfde link kan je ook de video van Prof. Ilse Rooman, kankeronderzoekster, zien, die uitlegt waarom het belangrijk is om kankeronderzoek te steunen.

Elke gift, groot of klein, maakt een verschil en helpt kankeronderzoekers in hun strijd tegen de ziekte. Dankzij deze steun worden nieuwe behandelingen ontwikkeld, die meer hoop en betere genezingskansen bieden aan mensen die getroffen zijn door kanker.

In 2024 viert de Stichting tegen Kanker haar 100-jarig bestaan. Haar ambitie tegen 2040: het overlevingspercentage van de ziekte verhogen van 5 naar 10%. Samen gaan we ervoor!