Crevits investeert 5 miljoen euro extra in palliatieve zorg

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg maakte Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits bekend dat ze 5 miljoen euro extra investeert in palliatieve zorg. Tegen het einde van het jaar moet een actieplan klaar zijn om de sector te hervormen.

Vandaag werkt de palliatieve zorg nog met verouderde regelgeving. Met alle partijen die op het terrein betrokken zijn, heeft het Departement Zorg een visienota voor een hervorming uitgewerkt, zodat palliatieve zorg klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. De bedoeling is dat palliatieve zorg integraal deel gaat uitmaken van het zorg- en ondersteuningsplan van iedere persoon, zodat alle betrokken welzijns- en zorgaanbieders optimaal kunnen samenwerken in functie van de wensen en noden van de palliatieve persoon.

De visienota wordt nu geconcretiseerd in een actie- en transitieplan, dat vorm moet geven aan de hervormingen die nodig zijn. De concrete acties worden met de sector verfijnd tegen het einde van het jaar, zegt Crevits.

Maar intussen investeert ze alvast 5 miljoen euro extra in palliatieve zorg, bovenop de ruim 13 miljoen euro die momenteel al naar de sector gaat. De minister wil met de financiering perspectief geven aan de diensten en de ondersteuning die zij bieden, luidt het.

“Palliatieve zorg is bij uitstek een voorbeeld van geïntegreerde zorg, waarbij de persoon centraal staat en waar er samengewerkt wordt tussen alle zorgaanbieders, formeel en informeel, welzijn en zorg, over diverse disciplines heen”, zegt Crevits. “Daarom dat we deze sector nog verder willen versterken en deze manier van werken willen verankeren, als voorbeeld voor andere zorg- en welzijnssectoren.”