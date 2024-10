De verborgen risico’s achter psoriasis

Psoriasis associëren we vooral met rode, schilferende huidplekken maar achter deze ziekte kan nog heel wat ander leed schuilgaan. Zowel artsen als patiënten zijn een stuk minder vertrouwd met het verhoogde risico op artritis en hart-en vaataandoeningen. Het goede nieuws? Nooit eerder waren er zoveel doeltreffende remedies voor deze huidziekte.

De afgelopen tien jaar is er een echte doorbraak gekomen in de behandeling van deze veelvoorkomende huidziekte waar zo’n 3 % van de Belgen mee af te rekenen heeft. Psoriasis is een chronische auto-immuunziekte die meestal met opstoten verloopt. De meest bekende vorm is die waarbij zich op de huid droge schilferende huidvlekken aftekenen die ontstaan door een verhoogde huidceldeling. Dat is het gevolg van een ontregeld immuunsysteem in de huid. De precieze oorzaak is niet gekend maar uitlokkende factoren zijn onder meer stress, infecties en roken. En ook erfelijkheid speelt zeker een rol. Toch bleven heel wat aspecten van de ziekte lange tijd onderbelicht en waren ook de behandelingen tot voor kort niet voor alle patiënten even accuraat.

Biologicals en kleine moleculen

“Daar is nu zeker verandering in gekomen met de komst van de zogeheten biologicals die via een spuitje worden toegediend. Samen met nieuwe geneesmiddelen op basis van kleine moleculen hebben ze ervoor gezorgd dat de ziekte vandaag veel beter kan afgeremd worden. Bovendien zitten er nog volop veelbelovende remedies in de laatste fasen van het klinische onderzoek. Deze innovatieve behandelingen bevatten stoffen (interleukineremmers) die doelgericht de processen in de huid blokkeren die de ontsteking aanwakkeren terwijl ze nauwelijks bijwerkingen hebben”, vertelt derrmatoloog dr. Sven Lanssens. “Dat opent heel wat mooie perspectieven, waardoor er vandaag eigenlijk voor elke psoriasispatiënt een geschikte behandeling bestaat om de ziekte onder controle te houden. Het is zelfs de best behandelbare huidziekte geworden, ook als je hier al lang mee kampt. Alleen blijft het soms even zoeken om die ideale therapie te vinden omdat we (nog) niet over biomarkers in het bloed beschikken om te voorspellen welke behandeling meest aangewezen is voor elke patiënt.”

Keerzijde is dat deze nieuwe therapieën erg duur zijn, tot 1000 euro per maand en per patiënt waardoor de terugbetaling voorlopig blijft voorbehouden voor een beperkte groep. Dat gaat om mensen met een matig tot ernstige vorm die voordien al de conventionele behandelingen zoals fototherapie, cortisonecrèmes en medicatie zoals ciclosporine, hebben doorlopen zonder succes.

Genezing

Ook genezing komt binnen handbereik. Zo blijkt uit studies dat door mensen in een vroeg stadium erg krachtig te behandelen het mogelijk wordt om de behandeling nadien stop te zetten zonder dat je hervalt. Psoriasis manifesteert zich bijna altijd op dezelfde plaatsen waardoor er zich daar geheugencellen vormen in de huid, die telkens wanneer de behandeling stopt, de ontsteking opnieuw doen oplaaien. “Als we heel vroeg een bepaalde stof kunnen blokkeren, is het wel mogelijk om de aanmaak van dergelijke geheugencellen te voorkomen en zo op termijn de ziekte te genezen, al is dat wel nog toekomstmuziek.”

Gewrichten, hart en bloedvaten

De nieuwe generatie behandelingen werkt bovendien evenzeer in op ontstoken gewrichten die het gevolg zijn van psoriasis artritis. Want zowat 1 op de 3 psoriasispatiënten krijgt na verloop van tijd ook met deze aandoening af te rekenen. Beide ziekteprocessen zijn gelinkt omdat ze ontstaan door een overactief immuunsysteem. “Iedereen met psoriasis maar ook zorgverleners moeten er attent op zijn dat die pijnlijke zwelling in de knie of ontstoken duim of rode vinger verband houdt met de huidziekte. Mensen kijken soms vreemd op als ik pols of ze soms wakker worden van pijnlijke, stijve gewrichten maar het is erg belangrijk om die op te sporen. Want als je die ontsteking te lang niet behandelt, riskeer je blijvende schade.”

Recente onderzoeken hebben bovendien aangetoond dat door psoriasis tijdig aan te pakken ook die risico’s op zogeheten co-morbiditeiten kunnen beperkt worden. Naast psoriasis artritis lopen patiënten immers een verhoogde kans op hart-en vaatziekten, diabetes, verhoogde cholesterol en hoge bloeddruk. “Door de ontsteking in de huid weg te nemen, kunnen die ontstekingscellen niet toeslaan in de kransslagaders waar ze voor verstijving kunnen zorgen wat een hartaanval kan veroorzaken.”

Daarnaast is er ook een verhoogde kans op angst en depressie, oogontstekingen en bij sommige vormen van psoriasis op de darmziekte van Crohn.