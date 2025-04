Deze medicatie mag niet ontbreken in je noodpakket

De Europese Commissie raadt iedereen aan om een noodpakket in huis te halen waarmee je voorbereid bent op mogelijke crisissituaties. Naast water, voeding en batterijen zijn ook geneesmiddelen essentieel om de eerste 72 uur door te komen. Apotheker Hendrik De Rocker overloopt wat er zeker in de noodkoffer moet en hoe je die voorraad optimaal bewaart.

“In grote lijnen bevat je noodpakket EHBO basismateriaal aangevuld met een kleine voorraad levensnoodzakelijke medicatie op voorschrift voor mensen met chronische aandoeningen. Door daar nu even bij stil te staan en je goed voor te bereiden, kan je in noodsituaties heel wat leed voorkomen”, legt Hendrik De Rocker secretaris-generaal van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) uit. De Eerste Hulp omvat volgende 4 onderdelen:

1. Pleisters en hulpmiddelen

kleefpleisters, bij voorkeur hypo-allergeen om huidreacties te voorkomen

wondpleisters (individueel verpakt of op een rol die je kan afknippen) voor de verzorging van kleine wonden

steriele kompressen om wonden te reinigen

steri-strips: voor het dichtplakken van kleine snijwonden

zwachtels en enkele steriele drukverbanden om wonden te beschermen

een verbandschaar, pincet, veiligheidsspelden, koortsthermometer, steriele handschoenen, mondmaskers

2. Ontsmettingsmiddelen

De beste ontsmettingsmiddelen zijn zowel actief tegen schimmels als tegen bacteriën en virussen maar deze krachtige middelen (met als actieve stof povidonjood) zijn niet geschikt voor iedereen. Jonge kinderen, zwangere vrouwen en schildklierpatiënten gebruiken dat beter niet.

“Geef de voorkeur aan wateroplosbare middelen die niet kleuren en geen alcohol bevatten zoals chloorhexidine of benzalkoniumchloride. Middelen die de wonde en de huid eromheen sterk kleuren, hebben als nadeel dat hulpverleners de wonde nadien moeilijker kunnen beoordelen.

Let ook op de houdbaarheidsdatum van deze producten want die is vaak wel beperkter dan bij medicatie. Heb je maar een klein volume nodig (bv. 2 personen) dan zijn verpakkingen voor eenmalig gebruik zeker handig (unidosis).”

3. Noodmedicatie

-pijnstillers en koortswerende middelen zoals paracetamol

-middelen tegen diarree, misselijkheid, uitdroging (ORS)

– eventueel ontstekingsremmende medicatie (ibuprofen) maar dit is niet voor iedereen aangewezen.

Apotheker Hendrik De Rocker © Foto Apb – Thierry Strickaert

4. Jodiumtabletten

Bij een crisissituatie kan er ook sprake zijn van een nucleair incident en dan komen jodiumtabletten van pas. Deze bevatten de stof kaliumjodide die de schildklier kan beschermen bij een nucleaire ramp. Door deze tabletten te slikken wanneer de overheid hiertoe oproept, raakt de schildklier verzadigd en zal je lichaam dus minder radioactief jodium opnemen bij een kernramp. Je kan ze gratis afhalen bij de apotheek op vertoon van je ID-kaart.

“De tabletten zijn niet voor iedereen noodzakelijk. Vooral mensen onder de 18 jaar en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven hebben er veel baat bij omdat hun schildklier veel gevoeliger is voor radioactiviteit. Bij mensen ouder dan 40 jaar wordt het niet standaard aanbevolen omdat de tabletten veel minder effect hebben op hun schildklier. Al kan het ook geen kwaad om ze te nemen.”

Chronische medicatie

Moeten jij of een van je huisgenoten dagelijks medicatie nemen voor een chronische aandoening, voorzie dan een kleine voorraad waarmee je 72 uur tot een week verder kan. “Ga zeker geen grote voorraden hamsteren. Dat heeft geen zin. Het is wel een goed idee om het medicatieschema van je huisapotheker mee in je noodpakket te bewaren.”

Doe een jaarlijkse check-up

Niet alleen medicatie maar ook hulpmiddelen kennen een houdbaarheidsdatum en worden dus best tijdig vervangen. “Steriele kompressen kunnen na de vervaldatum hun steriliteit verliezen terwijl pleisters hun kleefkracht kwijtraken en zo onbruikbaar worden. Het is een goed idee om één keer per jaar de vervaldatum te checken van alle spullen in je noodpakket. Dat geldt eveneens voor alle medicatie in de thuisapotheek. Breng geneesmiddelen (zonder verpakking) die over tijd zijn naar de apotheek en vul eventuele tekorten aan.”

Niet bewaren in keuken of badkamer

Heel wat Belgen bergen hun medicatie op in de keuken of badkamer en dat zijn uitgerekend de plekken in huis die hiervoor het minst in aanmerking komen. De vochtigheidsgraad en de frequente temperatuurschommelingen maken hen ongeschikt voor een optimale bewaring. “Kies voor een opbergplek met een constante temperatuur waar je ook makkelijk bij kan. In geval van nood heb je geen tijd om lang te zoeken. Stop alle spullen van het noodpakket samen in één overzichtelijke waterafstotende tas opgedeeld in vakjes of in een plastic box zodat je alles in één oogopslag terugvindt.” Noodpakketten kan je zelf samenstellen maar je kan ook kant en klare EHBO kits kopen.

Meer info? Check ook apotheek.be