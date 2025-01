Dit worden de gezondheidstrends van 2025

Het jaar is net afgetrapt maar trendwatchers en onderzoeksbureaus voorspellen nu al welke fenomenen en opvallende trends we op het vlak van gezondheid, ouder worden en welzijn zoal mogen verwachten. Wij maakten een overzicht van de meest opvallende tendensen.

1. Spierkracht in plaats van cardio

2025 zou wel eens kunnen uitgroeien tot het jaar van de krachttraining. Dat is volledig terecht! Nadat jarenlang de focus werd gelegd op het versterken van de uithouding via cardiotrainingen of sporten zoals lopen en fietsen, verschuift het accent steeds meer richting de opbouw van spieren. In de meeste fitnesszaken merken ze al een poos dat loopbanden en hometrainers minder in trek zijn terwijl lessen rond spieropbouw in een mum van tijd volgeboekt raken. Het belang van krachttraining is nochtans geen nieuw inzicht. Al bijna 15 jaar geleden ontwikkelde de Wereldgezondheidsorganisatie de richtlijn om minstens twee keer per week aan spierversterkende oefeningen te doen. In tegenstelling tot de adviezen rond conditie-opbouw en cardio bleef die rond krachttraining vooral stof vergaren en raakte het brede publiek niet echt overtuigd.

De jongste jaren stapelden de studies die het belang van spierkracht voor een kwaliteitsvol en lang leven ondersteunen, zich op. Onder de meest opvallende voordelen noteren we minder blessures, minder kans op vallen, sterkere botten, minder lage rugpijn maar ook een betere bescherming tegen diabetes en hart- en vaatziekten op lange termijn. Aangezien we allemaal met ouder worden af te rekenen krijgen met een verlies aan spiermassa, is krachttraining in combinatie met een voldoende opname van eiwitten, een van de beste manieren om dit te compenseren. Je hoeft hiervoor ook niet naar de fitness. Dankzij de vele online instructiefilmpjes kan je ook thuis trainen.

2. Langer kwaliteitsvol leven

Wilden we vroeger vooral langer leven, dan ligt de focus nu meer op het toevoegen van zoveel mogelijk gezonde levensjaren. De aandacht en het aantal studies dat loopt naar healthy aging en longevity is exponentieel gegroeid en wordt meer dan ooit serieus genomen in de wetenschappelijke wereld waar steeds meer universiteiten hele onderzoeksafdelingen hieraan wijden. Heel wat onderzoekers beschouwen biologische veroudering als een ziekte die behandeld zou moeten kunnen worden en zoeken naar strategieën om mensen zo lang mogelijk fysiek en mentaal gezond te houden door het vertragen of zelfs omkeren van biologische processen. Verschillende pistes worden daarbij bewandeld zoals het herstellen van DNA schade en telomeren (uiteinden van het DNA), het opruimen van senescente cellen tot levensstijlaanpassingen om onze chromosomen en cellen op peil te houden. Een aantal studies zit in een vergevorderd stadium en er zouden dit jaar wel eens interessante doorbraken kunnen aankomen.

3. De kracht van de darmen

Een van de grootste medische revoluties van de jongste decennia is de ontdekking van het enorme belang van onze darmflora of het microbioom voor zowel onze mentale als fysieke gezondheid. De impact van onze darmbacteriën kan nauwelijks overschat worden en dankzij de komst van nieuwe technologieën zoals RNA -en DNA sequencing wordt het mogelijk om ze nog meer in detail te bestuderen. Niet alleen komen steeds meer soorten aan het licht, ook over hun functies komen we alsmaar meer te weten, net als over het soort vezelrijke voeding waarmee we de gunstige soorten best ondersteunen. Nu de darmflora haar geheimen alsmaar meer prijsgeeft, verwachten wetenschappers en artsen dat dit op korte termijn ook nieuwe inzichten kan opleveren voor de behandeling van onder meer darmziekten zoals prikkelbare darm syndroom of de ziekte van Crohn maar ook depressies.

© Getty Images

4. Gepersonaliseerde adviezen

De tijd van ‘one size fits all’ of één richtlijn die voor iedereen werkt, lijkt stilaan helemaal passé. Dankzij de opkomst van steeds meer wearables zoals slimme horloges, ringen en apps is het mogelijk om persoonlijke gezondheidsdata nauwgezet te monitoren en op basis daarvan meer gerichte adviezen te formuleren op het vlak van beweging, voeding, slaap, medicatie, supplementen of stressmanagement. Die trend lijkt zich met de hulp van AI waardoor grote hoeveelheden data kunnen geanalyseerd worden, nog verder te ontwikkelen. Dat is positief aangezien het duidelijk is dat wat werkt voor de ene persoon, is niet noodzakelijk ook geschikt is voor de andere. We hebben andere genen, een andere medische voorgeschiedenis, andere leefgewoonten en omgevingen en hoe meer gezondheidsadviezen daarop inspelen, hoe groter de kans op een optimaal resultaat.

Ook op het vlak van voeding stijgt het belang van de micronutriënten zoals mineralen, vitaminen en antioxidanten om aan preventie te doen of klachten te behandelen. Daarbij wordt op basis van een vragenlijst een bloedanalyse gekeken naar eventuele tekorten van deze stoffen om ze vervolgens via aangepaste voeding of supplementen aan te pakken.

5. Opkomst van zelftesten

Heel wat artsen hameren er al jaren op dat we meer moeten evolueren naar een vorm van preventieve geneeskunde. Wat daarbij kan helpen is dat mensen meer middelen krijgen om zelf hun eigen gezondheid te meten en op te volgen. Dankzij de ontwikkeling en opkomst van accuratere en betaalbare zelftesten breiden de mogelijkheden daartoe uit. Naast de zwangerschaps- en stoelgangtest zullen ook andere doe het zelf testen doorbreken en hun weg vinden naar de consument via apotheken of online winkels. Dat gaat onder meer om DNA testen om bepaalde genetische risico’s te bepalen, maar ook zelftesten voor cholesterolbepaling, hormonenniveaus, infectieziekten, HPV-virussen enzovoort. Dit moet het mogelijk maken om meer proactief voor je gezondheid te zorgen en levenstijlaanpassingen door te voeren voor er klachten optreden.

© Getty Images

6. Artificiële Intelligentie overal

De toepassingen van AI (artificiële intelligentie) in de geneeskunde zullen zich ook in 2025 verderzetten in zowat alle domeinen. Zowel voor diagnosestellingen als voor het op punt stellen van gepersonaliseerde behandelingen worden grote stappen vooruit verwacht. Zo kunnen er via AI veel sneller en nauwkeuriger minimale afwijkingen worden ontdekt bij hartonderzoeken, bi het interpreteren van radiologische beelden of om bepaalde tumoren of neurologische aandoeningen te herkennen. AI dringt ook door tot de opleidingen. In Nederland is het vak al geïntegreerd in de opleiding van toekomstige artsen die zo voorbereid worden op een door technologie gedreven zorgomgeving.