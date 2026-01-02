Uit onderzoek van Pearle Opticiens blijkt dat één op de drie Belgen kampt met verminderd zicht. Toch noemt slechts 17% zijn gezichtsvermogen ‘heel goed’. Opvallend: hoewel 97% goed zien essentieel vindt, liet bijna de helft nog nooit een zichtcheck uitvoeren bij een opticien. Dat wijst op een duidelijke kloof tussen bewustzijn en actie.

Negeren of slecht interpreteren van signalen

Belgen geven hun zicht gemiddeld een score van 6,8 op 10. Een derde beoordeelt het zelfs met een 6 of lager. Veelvoorkomende klachten zijn:

knijpen met de ogen

hoofdpijn

vermoeidheid

wazig of wisselend zicht

Die symptomen worden vaak toegeschreven aan stress of schermgebruik, waardoor een zichtcheck te lang wordt uitgesteld.

Waarom stellen we uit?

Hoewel de helft van de respondenten aangeeft dat hun zicht het afgelopen jaar veranderde, ondernemen velen geen stappen. Dat heeft volgens Pearle ook een psychologische kant. Mensen wennen aan ongemak, minimaliseren klachten of zoeken mildere verklaringen. Vaak stappen ze pas binnen wanneer het probleem het dagelijkse functioneren begint te hinderen.

De impact van actie ondernemen

Wie wél een zichtcontrole laat uitvoeren, merkt vaak meteen verschil. Uit het onderzoek blijkt dat 68% onmiddellijk verbetering ervaart, zoals:

meer kijkcomfort

minder vermoeidheid

duidelijker zicht bij lezen en autorijden

geruststelling over de gezondheid van de ogen

Dat moment van herwonnen helderheid maakt duidelijk dat goed zien verder gaat dan scherpte alleen: het beïnvloedt rust, zekerheid en levenskwaliteit.

Psychologie-expert Marleen Beevers, gespecialiseerd in gedrag en identiteit: “Als het over onze ogen gaat, zijn we briljante ontkenners. Onze gevoelens lopen vaak een paar stappen voor op ons gezond verstand. Zolang we onszelf willen zien als jong, zelfstandig en ‘in orde’, kiezen we spontaan voor de makkelijkste uitleg: het zal wel de drukte zijn, of de schermen. We merken dat we knijpen, fronsen of hoofdpijn hebben, maar deze uitleg voelt veiliger dan toegeven dat onze ogen veranderen, want dat raakt aan leeftijd, controle en soms ook schaamte. Het klinkt een stuk lichter te zeggen dat je moe bent dan toe te geven dat je niet meer goed ziet. Psychologen noemen dit een vorm van cognitieve dissonantie: zodra feiten ongemakkelijk worden, zoeken we een verklaring die minder botst met ons zelfbeeld. Zo blijven we soms maanden in een wazige tussenfase hangen.”

Waarom goed zien extra aandacht vraagt

Omdat lichte klachten snel genormaliseerd worden, blijven veel mensen langer dan nodig rondlopen met spanning bij lezen, werken of focussen. Een zichtcheck is vaak een kleine stap met een merkbaar effect. Het uitgangspunt is eenvoudig: beter zien helpt mensen om hun dag comfortabeler en ontspannen te beleven.