Een envelop met centen blijft voor veel Belgen het evidente cadeau voor een communie-, lente- of groeifeest. Toch blijkt uit een bevraging bij 1.000 Belgen dat lang niet iedereen zich daar goed bij voelt. Steeds meer mensen verkiezen een cadeau met een persoonlijke toets: een spel, creatief materiaal of een uitstap om samen van te genieten.

Geld op kop

Wie dit voorjaar naar een communie- of lentefeest trekt, stopt nog vaak geld in een kaartje. Volgens een bevraging in opdracht van Asmodee bij 1.000 Belgen zou 58% geld geven aan een 6-jarige en 68% aan een 12-jarige. Het zijn vooral de oudere feestvierders die graag cash blijven geven.

Toch is geld niet de enige favoriet. Ook gezelschapsspellen, speelgoed, knutsel- en hobbymateriaal en daguitstapjes scoren goed, zowel bij de 6- als 12-jarigen. Opvallend: veel van die cadeaus draaien niet alleen om het kind zelf, maar ook om samen iets doen. Het klassieke cadeau krijgt zo steeds vaker concurrentie van quality time.

Top 10 voor 6-jarigen:

LEGO of bouwstenen (71%)

Binnenspeelgoed (71%)

Buitenspeelgoed (67%)

Gezelschapsspel (67%)

Knutsel- of hobbymateriaal (67%)

Daguitstap (59%)

Geld (58%)

Fiets (43%)

Cadeaubon (43%)

Kledij (43%)

Top 10 voor 12-jarigen:

Geld (68%)

Gezelschapsspel (62%)

Daguitstap (59%)

Knutsel- of hobbymateriaal (59%)

Cadeaubon (57%)

Sportmateriaal (53%)

Buitenspeelgoed (53%)

Binnenspeelgoed (50%)

Kledij (48%)

Fiets (47%)

Niet iedereen geeft graag een envelop

Hoewel geld populair blijft, voelt 44% van de Belgen zich niet comfortabel bij het idee om minderjarigen cash te geven. De belangrijkste reden is dat het onpersoonlijk aanvoelt. Anderen vinden dat een kind meer heeft aan een echt cadeau, of hechten meer waarde aan iets waar zichtbaar moeite in is gekropen.

Dat sluit aan bij een andere opvallende uitkomst uit de bevraging: 68% vindt belevingscadeaus, zoals een daguitstap of reisje, waardevoller dan geld. Tegelijk zegt 62% wel graag geld te geven als dat helpt om mee te betalen aan een groter, kwalitatief cadeau. Geld geven is dus niet per se uit de mode, maar het krijgt almaar vaker een praktische invulling.

Hoeveel geven we gemiddeld?

Het budget hangt sterk af van de band met het feestkind. Ouders, grootouders, peters en meters geven meestal tussen 51 en 100 euro. Bij tantes, nonkels, vrienden en andere genodigden ligt het bedrag doorgaans tussen 26 en 50 euro.

Interessant is ook de grens van wat als ‘te veel’ wordt beschouwd: vanaf 225 euro vinden veel Belgen een cadeau overdreven. Dat verklaart wellicht waarom duurdere geschenken zoals een smartphone of elektrische fiets niet door één persoon wordt geschonken. Voor zulke cadeaus leggen verschillende personen dan eerder samen.

Tradities blijven, maar verschuiven

Sommige klassiekers houden opvallend goed stand. Fietsen en kledij waren vroeger al populaire communiecadeaus en doen het vandaag nog altijd goed. Andere traditionele cadeaus, zoals juwelen, lijken minder evident geworden.

Daartegenover staan nieuwe accenten. Opvallend is de stijging van speelgoed en gezelschapsspellen. Waar slechts 23% van de 55-plussers ooit een spel kreeg voor zijn of haar communie- of lentefeest, loopt dat aandeel bij de jongste generatie op tot 40%. Het feestcadeau mag duidelijk wat speelser en minder plechtig zijn dan vroeger.

Leuke cadeau-ideeën met een persoonlijke toets

1. De ‘Grote Mensen’ ervaring: In plaats van enkel geld te geven voor de spaarpot, kan je een ‘bon voor een dagje uit’ schenken. Denk aan een bezoek aan een wetenschapsmuseum (zoals Technopolis), een klimbos, of een workshop pottenbakken of koken. Het onderzoek toont aan dat deze belevingscadeaus enorm gewaardeerd worden.

2. Het Groeicadeau: Voor een 6-jarige is een gepersonaliseerd voorleesboek of een abonnement op een leuk tijdschrift een schot in de roos. Voor 12-jarigen is een kwalitatieve rugzak voor het middelbaar onderwijs een praktisch en gewaardeerd geschenk.

3. De ‘Samen-Leg’ fiets: De fiets blijft een klassieker die generaties overleeft. Omdat een goede (elektrische) fiets duur is, geven steeds meer mensen geld om bij te dragen aan dit grotere cadeau. Tip: geef een klein accessoire (zoals een hippe helm of een fietsslot) met daarbij de boodschap dat je bijdraagt aan de fiets zelf.

4. Een moderne klassieker: Speelgoed en spellen zijn populairder dan ooit. Kies voor een spel dat ook met de hele familie gespeeld kan worden tijdens het feest zelf. Denk aan tactische spellen zoals Ticket to Ride of een coöperatief spel waarbij je moet samenwerken.

5. Een tastbare herinnering: Hoewel juwelen minder populair zijn geworden, blijft de nood aan een blijvend aandenken bestaan. Denk aan een gepersonaliseerde kistje (een ‘herinneringsdoos’) waarin het kind spulletjes van het feest en de rest van zijn jeugd kan bewaren.