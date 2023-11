Een regenboog op je bord

Producten uit uiteenlopende voedingsgroepen op tafel zetten volstaat op zich niet om gezond te eten. Ook qua micronutriënten moet je voor afwisseling zorgen. Dat doe je door simpelweg te spelen met kleur.

Van nature zijn wij mensen omnivoren, alleseters dus. Dat voordeel hebben we verworven in de loop van onze evolutie. Het heeft ons in staat gesteld ons aan te passen aan om het even welke omgeving, waar ook op onze planeet.

Maar het heeft ook een keerzijde: anders dan een aantal diersoorten hebben wij veel verschillende voedselbronnen nodig om alle nutriënten te vergaren die ons lichaam nodig heeft om goed te functioneren. “Daarvoor zou je elke week een dertigtal verschillende voedingsmiddelen moeten eten”, benadrukt Serge Pieters (prof. dieetleer, Haute École Léonard de Vinci, Brussel).

De allerbelangrijkste regel om gezond en voldoende gevarieerd te eten, is de voedingsdriehoek volgen. Niettemin volstaat dit niet om de juiste verhouding aan zetmeelproducten, groenten e.d. binnen te krijgen. Die indeling houdt immers geen rekening met de tientallen micronutriënten – vitaminen, mineralen, polyfenolen… – die nuttig zijn voor je lichaam. Daar afwisseling in brengen is nochtans vrij eenvoudig: zorg ervoor dat er bij elke maaltijd drie of vier voedingsproducten van een verschillende kleur op je bord liggen.

“De kleur van fruit en groen-ten zegt namelijk iets over de micronutriënten die ze bevatten”, aldus nog Serge Pieters. Groene vruchten en groenten bevatten bij-voorbeeld chlorofyl, een bron van magnesium. Geel of oranje wijst op caroteen, een voorloper van vitami- ne A. Kenmerkend voor bepaalde antioxidanten zoals anthocyanen en lycopeen is dan weer respectievelijk de rode en paarse kleur.

Uit studies is verder gebleken dat het ook psychologisch een goed idee is om verschillende kleuren op je bord te toveren: zo krijg je meer trek in groenten en fruit en vermijd je dat je ze onbewust beu wordt. Elke (groot)ouder kan ervan meespreken: met een fruitsla oogst je bij kinderen meer succes dan met een appel, peer of banaan apart.