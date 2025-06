Sporten en hitte: een onmogelijke combinatie?

Warmte hoeft geen reden te zijn om te stoppen met bewegen. Een stukje fietsen of zwemmen kan prima bij hoge temperaturen. Maar wie intensief wil buitensporten kan beter wat voorzorgsmaatregelen treffen.

Elk jaar zijn er een paar van die tropische dagen in ons land dat het voor iedereen beter is om een koel plekje op te zoeken en zich rustig te houden.

Sterke inspanning kan voor iedereen gevaarlijk zijn wanneer het kwik boven de 28 graden Celsius stijgt. Voor minder fitte mensen kan intensief bewegen al bij 25 graden problemen geven.

Mag je enige beweging dan een polsbeweging zijn waarmee je watertjes naar binnen giet? Nee, dat nou ook weer niet. Je lichaam heeft een paar slimme trucjes om warmte het hoofd te bieden. Zo stroomt er meer bloed naar de huid en ga je extra zweten om de huid te koelen en warmte af te geven.

Hitteshock

Maar bij oplopende temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kan het zijn dat het lichaam niet genoeg kan koelen. Ook slaapgebrek, bepaalde geneesmiddelen of vermoeidheid kunnen de natuurlijke zweetproductie verstoren. Dit kan problemen opleveren, zoals een zonnesteek of hittekrampen. In het ergste geval een hitteshock, wat levensbedreigend kan zijn.

Maar zover hoeft het natuurlijk niet te komen. Je kunt zelf genoeg doen om zulke situaties te voorkomen. Met de volgende tips kun je ook op warmere dagen in conditie blijven:

Vermijd de felle middagzon tussen 12:00 en 15:00 uur.

Kies je locatie: een zachte ondergrond geeft minder warmte af dan verharde wegen. In de schaduw houd je het natuurlijk ook langer uit. Slimmeriken onder ons kiezen natuurlijk gewoon de sportschool met airco.

Pas je trainingsniveau aan. Zorg dat je qua inspanning niet op de top van je kunnen zit, maar doe het rustig aan.

Bouw het langzaam op. Je lichaam went aan de warmte, dus aan het eind van de zomer kun je waarschijnlijk beter tegen de hitte dan op de eerste zomerse dagen.

Draag een wit petje of hoedje tegen de zon. Vermijd donkere kleuren, deze zorgen dat je hoofd juist eerder opwarmt.

Kies goed ventilerende kleding waar de wind doorheen kan en waarin je goed kunt zweten. Ook hier hebben lichte kleuren de voorkeur.

Drink veel en vóórdat je dorst hebt. Je verliest heel wat vocht en dit moet je op tijd aanvullen. Neem dus regelmatig een drinkpauze.

Kies liever geen koffie, thee of alcohol als dorstlesser, maar kies voor water of een aangelengde sportdrank. Met deze laatste vul je ook je tekort aan mineralen aan.

Last but not least: elke dag en elk lichaam is weer anders, dus er bestaat geen gulden regel. Gebruik altijd je gezond verstand en luister naar je lichaam.

