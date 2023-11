Eten bewaren kan je leren

Veel producten worden weggegooid omdat ze verkeerd worden bewaard. Te warm bewaard bijvoorbeeld, of te lang. Een paar handige tips leren u om eten en drinken goed te bewaren.

Slim inkopen is belangrijk tegen verspilling, maar het goed bewaren van eten en drinken ook. Bewaren heeft te maken met tijd, én met plaats.

Waar bewaren?

Om met de plaats te beginnen, je kan het beste producten bewaren op de manier die op de verpakking staat. Dat kan betekenen in de koelkast, buiten de koelkast of in de vriezer. Alles waarop staat ‘gekoeld bewaren’ moet in de koelkast worden bewaard op een temperatuur van 4-7 °C (hoe lager, hoe beter, liever dus 4°C). Als er echter staat ‘koel bewaren’, dan hoef je het product niet in de koelkast te bewaren, maar volstaat een koele, donkere en droge plek, zoals een kelder of een keukenkast.

Schoon

Als producten in de vriezer moeten, zorg er dan voor dat de temperatuur van die vriezer -18 °C of lager is. Belangrijk is ook dat de plek waar je jouw eten bewaart, schoon moet zijn. Houd je koelkast, vriezer en voorraadkasten dus goed schoon.

Advies

Bovenstaande bewaaradviezen gelden alleen bij producten die je nog niet hebt opengemaakt. Soms staan op de verpakking ook aanwijzingen wat je moet doen bij geopende producten. Als er staat ‘na openen gekoeld bewaren’, moet je ze in de koelkast zetten na opening. Als er staat ‘na openen koel bewaren’, dan is een kelder of keukenkast ook prima. Soms staan er helemaal geen adviezen op de verpakking, omdat er geen verpakking aanwezig is. Vraag bij niet-voorverpakte producten de verkoper of iemand in de winkel om advies.

Houdbaarheid

Als je producten niet op de juiste plek bewaart, bederven ze sneller en vergroot je ook de kans dat je ze moet weggooien. Verspilling dus. Maar ook de tijd dat je producten bewaart is van belang om verspilling te voorkomen. Te lang bewaarde producten bederven immers ook, en ook dan moet je ze weggooien.

TGT-datum

De houdbaarheidsdatum helpt gelukkig enorm bij het bepalen hoe lang je een product kan bewaren. De TGT-datum staat meestal op zeer bederfelijke producten, zoals vlees of vis. TGT staat voor ‘te gebruiken tot’. Je kan ziek worden als je het product na deze datum eet, dus gooi het na de TGT-datum weg. Om verspilling tegen te gaan, is het natuurlijk veel belangrijker het product op tijd op te eten. Controleer dus regelmatig de producten in je koelkast en kasten op houdbaarheidsdatum. Een logische ordening kan daarbij zeker helpen.

THT-datum

Veel mensen gooien producten weg die over de THT-datum zijn. Dat hoeft niet per se, in tegenstelling tot bij de TGT-datum. THT voor ’tenminste houdbaar tot’. De THT-datum is de datum tot welke de fabrikant een goede kwaliteit van het product garandeert. Na deze datum kan het product anders smaken of er anders uitzien, maar het kan nog prima worden gegeten.

Ook bij de houdbaarheidsdatum geldt: de datum geldt alleen bij ongeopende verpakkingen. De houdbaarheid gaat na openen snel achteruit. Soms staat er op de verpakking hoe lang het product na openen te bewaren is, soms staat dat er niet. Je moet geopende verpakkingen sowieso altijd het best weer goed afsluiten.