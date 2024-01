Flessenwater bevat veel meer plastic dan gedacht

Nieuw Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat een literfles mineraalwater tot 240.000 kleine plasticdeeltjes kan bevatten. Dat is tien tot honderd keer meer dan tot nog toe werd gedacht.

Plastic in het milieu valt vroeg of laat uit elkaar in steeds kleinere stukjes. Wanneer die deeltjes kleiner zijn dan een halve centimeter spreekt men van microplastics. Die komen onvermijdelijk in het milieu terecht en worden nu overal aangetroffen, van de poolkappen tot bergtoppen, en vinden hun weg naar drinkwater en voedsel.

Minuscule deeltjes

Nanoplastic deeltjes zijn nog veel kleiner: minder dan 100 nanometer in diameter, en zijn zelfs met de modernste microscopen nauwelijks te zien. Met behulp van een nieuwe microscopische techniek zijn onderzoekers van de universiteiten van Rutgers en Columbia erin geslaagd om die kleine stukjes plastic in flessenwater op te sporen.

“Er is een hele wereld van nanoplastics die bestudeerd moet worden”, zegt co-auteur van de studie Wei Min. De totale massa van nanoplastics in het milieu is veel kleiner dan die van microplastics, legt hij uit. “Maar het gaat niet om de grootte. Het gaat om de aantallen, want hoe kleiner dingen zijn, hoe makkelijker ze in ons systeem kunnen binnendringen.”

Onbekend terrein

Het probleem is dat nanoplastics zo klein zijn dat ze via de darmen en longen rechtstreeks in de bloedbaan terecht kunnen komen, en van daaruit naar organen zoals het hart en de hersenen. Verder onderzoek is nodig om de medische en neurologische effecten daarvan te meten, maar zorgwekkend is alvast dat deze studie nylon-, polystyreen- en pvc-deeltjes heeft ontdekt in flessenwater. Daarvan is geweten dat ze schadelijk kunnen zijn voor het menselijk lichaam.

Eerder onderzoek heeft nanoplastics ook al gelinkt aan verschillende gezondheidsrisico’s en milieuproblemen.

De wetenschappers stellen dat er dringend verder onderzoek nodig is om de impact van nanoplastics op de menselijke gezondheid en het milieu volledig te begrijpen. Ook moet nagedacht worden hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder minuscule plasticdeeltjes in consumentenproducten terechtkomen. Wie nanoplastics in drinkwater willen vermijden, raden ze alvast aan om over te schakelen op kraantjeswater en herbruikbare flessen.