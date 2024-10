Grounded running: Met de voeten op de grond

Wil je (blijven) lopen zonder pijn of blessures, schakel dan over op ‘grounded running’. Deze eenvoudige looptechniek levert alle voordelen van joggen terwijl je lichaam minimaal belast wordt.

Grounded running is niet hetzelfde als slow running, waarbij je zo langzaam loopt dat je hartslag laag blijft en deze inspanning lang kan volhouden. Grounded running is een totaal andere looptechniek. “Het is eerder een soort schuifelend lopen tegen een wat lager tempo waarbij je gedurende de volledige loopbeweging contact houdt met de grond. De zweeffase die er bij het gewone lopen is, ontbreekt hier”, omschrijft sportarts Tom Teulingkx. Toch is grounded running geen vorm van (snel)wandelen. Een grounded runner buigt immers zijn knie wanneer zijn voet de grond raakt, terwijl een wandelaar zijn been strekt bij een volgende pas en die knie pas plooit wanneer hij zijn hiel licht.

Hoger energieverbruik

Deze techniek biedt voor een brede groep lopers een pak voordelen, zo blijkt uit een uitgebreide studie aan de Universiteit Gent. Zij stelden vast dat de impactbelasting op pezen, botten, gewrichten en spieren van de benen met een derde verminderde waardoor ook de kans op letsels sterk afneemt. Een belangrijk pluspunt, zeker als je weet dat lopen een erg blessuregevoelige sport is. Hoewel hardlopen heel wat gezondheidsvoordelen oplevert, krijgt jaarlijks een derde tot de helft van de recreatieve joggers af te rekenen met blessures waardoor ze moeten afhaken.

Tegelijk is grounded running intensiever dan je zou denken. Zo verbruik je via deze looptechniek tot 5% meer energie dan door gewoon hardlopen. Je bouwt dus net zo goed conditie op. Dat maakt grounded running ook erg interessant voor beginnende lopers, mensen met overgewicht of 60-plussers.

Verkorte spieren

Die beperkte belasting van grounded running heeft mogelijk ook een keerzijde, merken specialisten op.

Wie net zijn botten wil versterken als preventie tegen osteoporose (botontkalking), doet dat hierdoor minder, al ligt de impact wel nog hoger dan bij fietsen of zwemmen. Een ander nadeel is dat je bijna continu met licht gebogen knieën loopt. Die houding kan op termijn tot verkorte kuitspieren leiden.

Start to grounded run

1. Loop traag genoeg, zo’n 7 à 9 km/uur.



2. Loop ontspannen en hou een vlakkere loopstijl aan. Door minder op en neer te gaan heb je minder de neiging om te ‘zweven’.

3. Wissel grounded running af met gewoon joggen en/of wandelpauzes. ●