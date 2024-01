Hartritmestoornissen behandeld met nieuwe techniek in Antwerpen

Na positieve resultaten in het buitenland wordt nu ook door cardiologen in Antwerpen een nieuwe techniek toegepast bij de behandeling van hartritmestoornissen. Dat meldt het ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom) Hartcentrum.

Bij de nieuwe manier van werken wordt het hartzakje – het vlies rond het hart – opgeblazen met CO2. Daardoor heeft een arts tijdens de operatie meer ruimte om de ritmestoornis te behandelen.

“De eerste patiënten met levensbedreigende hartritmestoornissen werden zo reeds behandeld”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. “De kans op een bloeduitstorting, de meest voorkomende complicatie bij de oude methode, verkleint aanzienlijk. Bij de nieuwe methode duurt de operatie bovendien minder lang en heeft de patiënt minder pijn.”

Bij een normaal hart ontstaat per hartslag één elektrische prikkel, gemiddeld 60 keer per minuut. Wanneer zich een kortsluiting voordoet, blijft de elektriciteit hangen en ontstaat een ritmestoornis. Daardoor gaat het hart veel sneller pompen, tot wel 240 slagen per minuut, en krijgen de hersenen onvoldoende bloed en zuurstof.

“Met de klassieke techniek moesten we met een naald in de ruimte tussen het hart en het hartzakje prikken”, legt dokter Antanas Strazdas uit. “Die ruimte is maximaal enkele millimeters breed, wat de handeling heel moeilijk maakte en waarbij het hart lek geprikt kon worden. De alternatieve chirurgische ingreep is echter zeker niet gemakkelijk.”