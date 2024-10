Herfst: Zes voedingsmiddelen van het seizoen die u in topvorm brengen

Deze zes voedingsmiddelen helpen u meteen van uw heimwee naar de zomer af.

Dadels

Dankzij hun hoge vezelgehalte zijn dadels een prima bondgenoot van iedereen die kampt met constipatie. Let op bij diabetes! Dadels kunnen met hun hoge glycemische index (GI) de bloedsuikerspiegel verstoren. Weetje: bij het wandelen, kan je graanrepen vervangen door dadels. Dat komt de recuperatie ten goede en helpt bij een suikerdipje.

Aardpeer

Dit knolgewas kan aardappelen vervangen in soepen. Door het kalium dat de aardpeer bevat, is het gunstig bij hypertensie. Weetje: draagt bij tot het in evenwicht houden van de darmflora door het stimuleren van de groei van de goede bacteriën.

Schorseneer

Rijk aan vezels en inuline, voedt dit prebioticum de goede darmbacteriën en bevordert aldus de darmtransit. Weetje: de schorseneer is een van de eiwitrijkste groenten.

Venkel

Rauw gegeten of gekookt, deze groente bevat sowieso weinig calorieën. Net als peterselie en selderij, bevat venkel nuttige antibacteriële stoffen. Weetje: Venkel bestaat voor 95% uit water.

Kaki

Een kaki bestaat voor 80% uit water en is zeer rijk aan vitamine C. Deze fruitsoort brengt wat originaliteit in onze desserten. Met zijn zoete smaak bevat deze fruitsoort wel meer calorieën (67kcal / 100g) dan citrusvruchten, bijvoorbeeld. Weetje: Dankzij het hoge gehalte aan carotenoïden, bezit de kaki antioxiderende eigenschappen.

Verse vijgen

Vijgen zijn rijk aan mineralen en bevatten ook heel wat vezels. Weetje: Het hoge vitamine B-gehalte zorgt voor een beschermende werking ter hoogte van de kleine bloedvaten.