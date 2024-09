Het leven zoals het is… bij de buurtapotheker

Belgen zijn loyaal aan hun apotheker. Een recent iVOX-onderzoek wees uit dat 44% van de Belgen maandelijks een fysieke apotheek bezoekt. Bijna 70% van de apotheekbezoekers zweert zelfs bij één vaste (buurt)apotheek. Op de Dag van de Apotheker (25 september 2024) wil Multipharma graag die bijzondere vertrouwensrelatie tussen patiënten én apotheekteams in de kijker zetten.

Voor heel wat patiënten is de apotheker een belangrijk “gezondheidsklankbord” en de meest laagdrempelige zorgverlener. Dat heeft vooral te maken met de veranderde rol van de apotheker. Het takenpakket van de apotheker omvat immers zo veel meer dan het louter afleveren van geneesmiddelen: griep- en covidvaccinatie, medicatienazicht, diabetes screening, darmkankerpreventie en een afbouwprogramma voor slaapmedicatie zijn enkele van de vele diensten waarvoor patiënten bij hun apotheker terecht kunnen.

Vanaf 19 september tot 30 oktober loopt er een nationale videocampagne waarbij we een inkijk krijgen in het leven van onze apothekers: gezondheidsprofessionals die in hun buurt het verschil maken en dicht bij hun patiënten staan en hun steentje bijdragen om de gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen.



De campagne loopt op Facebook, Instagram, YouTube en op het platform VTM GO in Vlaanderen.