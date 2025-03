Hop niet enkel goed voor bier!

Hop wordt al eeuwen gebruikt om bier langer houdbaar te maken, maar de plant is ook populair in de kruidengeneeskunde vanwege zijn talrijke kalmerende eigenschappen.

Als hop wordt gebruikt bij het brouwen, is dat niet alleen om zijn bittere en aromatische eigenschappen. “De bloemen van de plant, die een beetje op dennenappels met bladeren lijken en die men ‘kegels’ noemt, bevatten een soort etherische olie, in de vorm van een geel poeder, met antimicrobiële eigenschappen”, legt Aude Bacart uit. Zij is herboriste bij L’Herboriste in Ath. Deze harsachtige stof (lupuline), eveneens een antioxidant, zorgde ervoor – en zorgt er nog steeds voor – dat bier langer bewaard blijft en dat het niet te snel wordt ingepalmd door ziekteverwekkende bacteriën.

Wat de gezondheid betreft, zijn de antioxiderende en antimicrobiële effecten van lupuline nog niet wetenschappelijk bestudeerd. Je kan hoogstens stellen dat de stof de vorming van tandplak vertraagt. Er is nog geen enkel bewijs dat het kanker zou tegengaan. Maar hop heeft nog andere interessante eigenschappen. De plant wordt traditioneel gebruikt in de kruidengeneeskunde om haar kalmerend effect en wordt vooral aanbevolen bij slapeloosheid of lichte stress. Het is namelijk bewezen dat hop (bij wetenschappelijk onderzoek vaak in combinatie met valeriaan) de inslaaptijd verkort en de slaapkwaliteit verbetert. “Ook hier worden de kegels gebruikt”, vervolgt Aude Bacart. “Aangezien ze vrij kwetsbaar zijn, worden ze vaak genuttigd in de vorm van een infusie. Ik zeg er al maar meteen bij dat die thee naar bier smaakt en redelijk bitter is, wat niet iedereen lekker vindt. Daarom wordt het spaarzaam gebruikt in mengsels.”

Een rem op het libido

Hop bevat ook fyto-oestrogene verbindingen, die werken zoals de oestrogenen die door het menselijk lichaam worden geproduceerd. Hop wordt dus vaak aanbevolen om borstvoeding te bevorderen of om de symptomen gelinkt aan de menopauze te verzachten. De plant zou ook een lichte rem zetten op opvliegers. Hoewel het oestrogene effect beperkt blijft, raadt de Stichting tegen Kanker uit voorzorg af om het te gebruiken bij de behandeling van een hormoonafhankelijke kanker. Die voorzichtigheid wordt soms ook toegepast bij vrouwen die een familielid hebben die deze soort kanker gehad heeft (hormoonafhankelijke borst- of baarmoederhalskanker).

Bij mannen heeft deze eigenschap andere verbazende implicaties. “Het is een van de weinige planten die het omgekeerde effect heeft van een afrodisiacium”, zegt de herboriste. “Concreet kan dat betekenen dat mannen die gedurende maanden of jaren hopdranken verbruiken, een verminderd libido hebben. Hop wordt dus aangeraden bij mannen die hun libido wat in toom willen houden … Vroeger maakten monniken er zelfs kussens en drankjes van om hun gelofte van kuisheid in stand te houden!” Maar niet iedereen wil het op dat vlak kalmer aan doen. Volgens bepaalde bronnen zou een langdurige blootstelling aan alcohol en de fyto-oestrogenen in bier kunnen leiden tot erectieproblemen. Hou daar dus rekening mee als je een liefhebber bent van hopdranken zoals de IPA-bieren. De keuze is aan jou: drinken of genieten. Een gerucht dat enkele jaren geleden in de pers verscheen kan daarentegen wél ontkracht worden: de hypothese dat hop en IPA-bieren de borsten van mannen doen groeien, wordt nergens bevestigd.