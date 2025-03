Hopscheuten en zachtgekookte eieren

De kegels van de hop zijn te bitter en worden dus zelden gebruikt in de keuken. Dat is helemaal anders voor hopscheuten: ze zijn delicaat, fragiel en hun seizoen is heel kort (van eind februari tot begin april); soms worden ze de ‘truffels van het noorden’ genoemd door hun prijs en subtiele smaak.

Ingrediënten

400gr hopscheuten

1 el witte azijn

8 eieren (4 hele en 4 dooiers)

200gr ongezouten boter

1 flesje (33cl) licht bier (wit of blonde)

sap van 1 citroen

2 snufjes nootmuskaat

Bereiding