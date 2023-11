Koken op gas leidt tot ongezonde lucht in huis

Koken op gas is vaak vuiler dan koken op elektriciteit. Het levert vaker een overschrijding op van de zogenoemde advieswaarden voor stikstofdioxide (NO2) van de Europese Unie en de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat meldt de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO.

De NO2-concentratie in de onderzochte Nederlandse keukens waar op gas werd gekookt, bleek gemiddeld ruim 10 µg/m3 hoger dan in die waar de maaltijd elektrisch werd bereid. Een kwart van de op gas kokende Nederlandse huishoudens overschreed volgens de berekeningen de WHO-richtlijn.

Er is ook gekeken naar de verschillen tussen gas en elektriciteit voor het vrijkomen van koolmonoxide (CO), maar die waren klein en de niveaus kwamen niet boven de advieswaarden uit.

In alle keukens werden volgens TNO “flink hoge” fijnstofwaarden gemeten, maar dat lag niet aan de manier van verhitten, maar aan wat er werd klaargemaakt en wat er gewoon in de lucht hangt en naar binnen komt.

TNO adviseert om zoveel mogelijk over te schakelen op elektrisch koken en wijst er nog eens op dat het gebruik van afzuigkappen “in de praktijk nogal te wensen over laat”. Zo worden ze vaak niet of te laat aangezet. Het zou beter zijn als ze vanzelf aangingen, aldus de organisatie.