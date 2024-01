Meld je infectieklachten

Welke virussen zijn momenteel in omloop in ons land? Hoe verspreiden die zich en welke symptomen geeft dat zoal? Om dat beter in beeld te brengen is er de website infectieradar waar iedereen zijn klachten kan melden en zo bijdraagt aan een betere kijk op virusverspreiding.

Heel wat mensen lopen met mildere verkoudheidsklachten terecht niet meteen naar de huisarts maar ‘zieken’ gewoon thuis uit. Zijn de klachten ernstiger en zoeken ze toch medische hulp dan is de kans groot dat er geen test volgt naar de exacte boosdoener. Daardoor ontbreekt het aan duidelijke informatie over welke virussen er precies circuleren en met welke precieze klachten die zoal gepaard gaan. Om daaraan tegemoet te komen lanceerde de overheid de website survey.infectieradar.be (in 4 talen). Iedereen die wil meewerken hieraan, kan zich bij deze site aanmelden en rapporteert dan wekelijks of hij of zij koorts of andere gezondheidsklachten zoals loopneus, hoesten, niezen heeft ondervonden.

Op die manier kan beter opgevolgd worden hoe gezondheidsklachten zich verspreiden in ons land, hoe die zich ontwikkelen in de tijd en of ze mogelijk gelinkt zijn aan bepaalde virussen zoals COVID-19, griep, RSV of verkoudheidsvirussen. Deze gegevens worden ook gebruikt voor verder wetenschappelijk onderzoek naar virussen en naar mogelijke behandelingen.

Heb je die week geen klachten, dan duurt het invullen van de vragenlijst hooguit een halve minuut, bij klachten moet je rekenen op zo’n 3 à 5 minuten. De site maakt deel uit van het Europese consortium Influenzanet, dat in verschillende Europese landen de verspreiding van griep monitort.

Op infectieradar.be kan je zelf ook wekelijks checken hoe het in ons land staat met de verspreiding van de verschillende wintervirussen.