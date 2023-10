Online platform ‘mentaalmaatje’ wil taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken

Het Vlaams Patiëntenplatform en Familieplatform hebben het nieuwe online platform www.mentaalmaatje.be gelanceerd. Met dit initiatief willen ze het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken en het belang van open communicatie benadrukken. Ze lanceerden het platform dinsdag naar aanleiding van Werelddag Geestelijke Gezondheid.

Drie op de tien Belgen vinden het moeilijk om te praten over mentale problemen of om hulp te zoeken bij een professional. Daarom wil het nieuwe initiatief stigma’s rond mentale gezondheid doorbreken, hulpverlening laagdrempeliger maken en praten over mentale gezondheid normaliseren. “Door informatie en ervaringen te delen, hopen we de perceptie over mentale gezondheid te veranderen. Iedereen voelt zich namelijk wel eens minder goed en dan moet er ruimte zijn om daarover te kunnen praten”, legt Kim Steeman, directeur van het Familieplatform, uit.

De organisaties willen met het initiatief mensen aanmoedigen om hulp of steun te zoeken als ze er nood aan hebben. “Die hulp hoeft niet altijd professioneel te zijn. Het kan ook iemand zijn uit de persoonlijke omgeving zoals een familielid, collega of vriend”, benadrukt Patrick Colemont van het Vlaams Patiëntenplatform.

De doelgroep van het initiatief is breed en omvat iedereen die zich betrokken voelt bij mentale gezondheid. Het kan zowel gaan om personen die steun zoeken, als om individuen die graag steun willen bieden aan anderen. Het nieuwe platform wil mensen van alle leeftijden, achtergronden en ervaringen uitnodigen en verwelkomen om deel te nemen aan dit groeiende netwerk van empathie en begrip.

“Een mentaalmaatje is iemand die zonder oordeel luistert, begrip toont en steun biedt aan iemand die het mentaal moeilijk heeft”, aldus Colemont.