Spataders: wat kan je er zelf tegen doen?

Spataders zijn niet fijn. Soms zijn ze enkel esthetisch storend, soms zijn ze zo groot en pijnlijk dat medisch ingrijpen noodzakelijk is. Vaak kan je echter het ongemak zelf verlichten door jouw leefstijl aan te passen. Met deze voeding- en beweegtips kom je al een heel eind.

Spataders zijn kronkelende bloedvaten die vaak door de huid zichtbaar zijn. Het kunnen hele kleine bloedvaatjes zijn of grotere uitgezette vaten die als strengen zichtbaar zijn. Zo’n 25 procent van de bevolking – ook mannen – heeft last van spataders.

Spataders geven niet altijd klachten. Een aantal mensen met spataders heeft last van jeuk, een zwaar, vermoeid gevoel in de benen of pijn. Risicofactoren zijn erfelijke belasting, leeftijd, zwangerschap en een staand beroep. Ook mensen die roken, mensen met overgewicht of mensen wiens hart niet krachtig genoeg pompt, zijn extra gevoelig voor het krijgen van spataders.

Beweging

Zoals gezegd kan leefstijl van invloed zijn op het ontstaan van spataders. Meer beweging, het doen van kuitspieroefeningen en het vermijden van lang zitten en staan kan de klachten verminderen, al zullen de spataders er niet door weggaan. Ook wandelen, fietsen, zwemmen en joggen zijn goed om spataders tegen te gaan. Op blote voeten op zand, gras of grind lopen en op de tenen lopen zijn tevens goede oefeningen. Al bestaande spataders krijgen door de beweging veel minder druk te verduren, waardoor ze minder pijnlijk zijn. En een goede bloedsomloop helpt nieuwe spataders tegengaan.

Voeding

Heeft u eenmaal spataders, dan gaan ze niet vanzelf weg. Er zijn dan ook geen voedingsmiddelen die spataders kunnen genezen. Er zijn wel voedingsstoffen die helpen spataders te voorkomen en bestaande klachten te verminderen, onder andere omdat ze goed zijn voor de doorbloeding. Een gezonde voeding helpt ook overgewicht tegengaan, een van de risicofactoren van spataders.

Een gezonde, gevarieerde voeding met veel volkorenproducten is hierbij eigenlijk de basis. Van kalk en kiezelzuur (silicea) wordt gezegd dat ze helpen spataders te voorkomen en klachten te verminderen. De laatste komt onder andere voor in volle granen, melk, eidooier, koolsoorten en bijvoorbeeld pastinaak. Kalkrijk voedsel is bijvoorbeeld witte kool, wortelen, amandelen, rozijnen en zuurkool. Ook aan bosbessen, bètacaroteen, selenium, zink, vitamine C en E en omega-3 vetzuren wordt toegeschreven dat ze spataders zouden verlichten. Denk erom dat vitamine E een bloedverdunnende werking heeft, het is dus niet verstandig hiervan een supplement te nemen wanneerje bloedverdunners gebruikt.

Overleg in geval van bloedverdunners sowieso eerst met jouw arts. Verder wordt van aescine, de werkzame stof uit de wilde paardenkastanje, en van wijnbladeren gezegd dat het de doorbloeding van de grote beenaderen verbetert en de aderwanden versterkt en daarmee een gunstige invloed heeft bij spataders. Vermijd tenslotte alcohol, koffie en te sterk gekruid eten en stop liever met roken.

Kleding

Wanneer u aanleg heeft voor spataders, veel staat voor uw werk of wellicht al spataders heeft, kan aangepaste kleding helpen de last te verlichten. Vermijd bijvoorbeeld liever strak zittende, knellende kleding en zorg dat uw voeten warm blijven door het dragen van kousen en warme schoenen. Soms kan een elastisch verband verlichting brengen en eventueel kan de arts steunkousen voorschrijven.

Lichaamsverzorging

Wisselbaden stimuleren de bloedsomloop en zijn daarom een aanrader bij spataders. Ook massage van de benen, eventueel met een speciale crème, is een goed idee. Vermijd warmte en zonlicht. Warmte zorgt voor het uitzetten van de aders in de benen. Liever geen zonnebad of Turks stoombad dus. Vanwege de warmte is het ontharen van uw benen met warme was ook geen aanrader; kies liever voor een scheermesje.

