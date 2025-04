Hoe ziet het echtscheidingspensioen er vandaag uit?

De nieuwe federale regering plant een aantal maatregelen in de pensioenwetgeving, die gevolgen zullen hebben voor gescheiden partners die zelf een laag pensioen hebben. Wat is hun recht vandaag?

Vandaag kunnen ex huwelijkspartners die bepaalde jaren niets of weinig verdiend hebben, aanspraak maken op een ‘echtscheidingspensioen’. Maar als de plannen van de federale regering worden uitgevoerd, komt dit echtscheidingspensioen op de helling te staan. Partners worden gestimuleerd om in hun huwelijkscontract of wettelijk samenlevingscontract een pensioensplit te voorzien voor het geval van een (echt)scheiding. Met andere woorden: het zal niet langer de gemeenschap zijn die een stuk bijpast, maar partners zullen zelf verantwoordelijk zijn voor de ‘verdeling’ van het pensioen als ze uit elkaar gaan.

Hoe gebeurt het vandaag?

Je kan recht hebben op een pensioen van uit de echt gescheiden huwelijkspartner als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je moet aanspraak kunnen maken op je rustpensioen; Je mag niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag; Je mag niet veroordeeld zijn omdat je jouw ex-huwelijkspartner naar het leven stond; Je mag niet hertrouwd zijn, behalve als dit nieuwe huwelijk ontbonden werd na een overlijden of een echtscheiding. Daarenboven kan je enkel zo’n pensioen krijgen voor de jaren waarin je ex-huwelijkspartner een loopbaan had als werknemer of zelfstandige tijdens jullie huwelijk, niet als ambtenaar. Dit pensioen combineer je dan met je eigen rustpensioen.

Hoe wordt het berekend?

Stel dat je recht hebt op het echtscheidingspensioen, dan wordt het bedrag berekend op basis van de loopbaan van je ex-huwelijkspartner voor de jaren tijdens het huwelijk, alsof je die activiteit zelf uitgeoefend hebt. Heb jij in een bepaald jaar minder verdiend dan 62,5% van het loon van je ex-huwelijkspartner, dan zal dit een echtscheidingspensioen opleveren.