Stoppen met roken? App maakt buddy van je smartwatch

Voor wie stoppen met roken bovenaan het lijstje met goede voornemens staat, is er goed nieuws: je smartwatch kan daarbij helpen. Een Britse app doet het horloge ingrijpen als het de typische rookbewegingen detecteert.

Smartwatches kunnen al op heel wat manieren bijdragen aan een goede gezondheid: ze meten je slaapkwaliteit en stress, houden je hartslag in de gaten en zetten aan tot sporten en bewegen. Nu komt ook helpen stoppen met roken bij dat lijstje.

Aan de Universiteit van Bristol is software ontwikkeld die gebruikmaakt van bewegingssensoren in het horloge om de typische handbewegingen van roken te detecteren. Als het horloge vermoedt dat een sigaret wordt opgestoken, herinnert het de drager eraan dat die eigenlijk wilde stoppen.

Verhoogd bewustzijn

Er is nog meer onderzoek nodig, maar uit de eerste tests blijkt dat twee op de drie proefpersonen positief is: het horloge verhoogt het bewustzijn omtrent hun verslaving en helpt om het automatisme van roken te doorbreken.

“Voor wie probeert te stoppen, is een eerste terugval een kwetsbaar moment, en het risico bestaat dat je helemaal terugvalt”, zegt Chris Stone, onderzoeker aan de Universiteit van Bristol. “Mensen houden van smartwatches. Ze vinden het leuk dat ze een bericht geven op het moment dat ze beginnen roken. Als we dit punt van terugval kunnen identificeren en precies op dat punt een interventie kunnen uitvoeren, hebben we kans om het succes van de stoppoging te verbeteren.”