Te weinig 65- plussers laten zich vaccineren tegen griep

Griepvaccinatie blijft cruciaal voor 65 -plussers, voor iedereen met onderliggende gezondheidsproblemen en zwangere vrouwen. Toch liet vorig jaar amper de helft van de 65-plussers een prik zetten. Daarmee blijven we ver onder het doel van 75 procent van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De vaccinatiegraad moet omhoog, benadrukt ook viroloog Marc Van Ranst. “Voor virologen is en blijft griep een ernstige aandoening waar je in het best geval een week zwaar ziek van bent. Maar bij ouderen kan het ook leiden tot complicaties of achteruitgang van de levenskwaliteit waar je niet meer volledig van herstelt.”

Coronapandemie

Vanaf half oktober kunnen 65-plussers, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- of longaandoeningen of immuun gerelateerde ziekten en ook zwangere vrouwen en mensen die in de zorg werken zich laten vaccineren tegen bij hun huisarts of apotheker. Vorig jaar werd ongeveer 20 % van alle griepvaccins al gezet bij de apotheek.

Toch vielen de cijfers tegen. In 2023 lieten slechts 50,7 procent van de 65-plussers en 43,4 procent van de mensen met chronische ziekten zich vaccineren tegen influenza, blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Bij de 18- tot 45-jarigen was dat zelfs maar 15 procent. De vaccinatiegraad bij ouderen is ver verwijderd van het doel van 75 procent van de WHO. Tussen 2013 en 2023 stabiliseerde het aantal griepprikken bij hoogrisicogroepen, ondanks een tijdelijke verhoging tijdens de coronapandemie.

Zuidelijk halfrond

“De manier om die cijfers op te krikken, is informeren over de vaccinatiecampagne en misverstanden over vaccins uit de wereld te helpen”, benadrukt viroloog Marc Van Ranst.

Voor komend griepseizoen kijken virologen naar het zuidelijke halfrond en meer bepaald naar Australië, waar het winterseizoen al voorbij is. “Australië kende een intense start en een aanzienlijke piek in juni 2024”, zegt Van Ranst. “De dominante griepstam was type A, met zowel A/H3N2 als A/H1N die circuleerden.”

De samenstelling van het vaccin bij ons is vergelijkbaar met die op het zuidelijk halfrond en dat duidt dus op een goede bescherming, aldus Van Ranst. “Met de griepvaccinaties willen we de meest kwetsbare mensen beschermen. Daarnaast willen we ook de druk op onze gezondheidszorg verminderen tijdens de altijd drukke herfst- en winterperiode, wanneer heel wat luchtweginfecties circuleren.”

Vanaf half oktober wordt aanbevolen om te starten met griepvaccinatie zodat je tijdig beschermd bent tegen de piek van het griepseizoen.