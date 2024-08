Tijgermug op 9 locaties in België waargenomen, Sciensano roept op tot oplettendheid

Sinds het begin van dit jaar is de tijgermug dertien keer waargenomen op negen verschillende locaties in ons land. Dat heeft Sciensano vandaag bekendgemaakt.

Het aantal meldingen van vermoedelijke tijgermuggen ligt dit jaar op achthonderd, honderd meer dan vorig jaar. Tijgermuggen veroorzaken veel overlast en ze kunnen virussen zoals dengue, chikungunya of zika overdragen.

Sinds 21 mei 2024 zijn op negen verschillende locaties tijgermuggen aangetroffen. Het gaat om zes nieuwe locaties: Boom, Humbeek, Gent en Schelle in Vlaanderen, Verviers in Wallonië en Sint-Joost-ten-Node in Brussel. Daarnaast zijn er opnieuw tijgermuggen gesignaleerd in Wilrijk, Kessel-Lo en Wolfsdonk.

Naast de meldingen op nieuwe locaties, is er aan het begin van het muggenseizoen ook onderzoek gedaan naar de overwintering van tijgermuggen. Dit jaar is overwintering bevestigd op drie nieuwe locaties: Aat, Puurs-Sint-Amands en Kessel-Lo. Samen met de bevestigingen van vorig jaar in Wilrijk en Lebbeke, zijn er nu vijf locaties in België waar de tijgermug overwintert.

“In 2023 verzamelden we larven uit verschillende tuinen op elk van deze locaties, wat duidt op een groeiende tijgermuggenpopulatie. De ongewoon warme winter stimuleerde de overleving van overwinterende eitjes nog verder”, zegt Isra Deblauwe, entomoloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).

Sciensano en het ITG benadrukken het belang van de meldingen door burgers. “Hun bijdrage heeft het mogelijk gemaakt om tijdig nieuwe locaties met tijgermuggenactiviteit te ontdekken”, zegt Sciensano-epidemioloog Javiera Rebolledo Romero.