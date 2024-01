Titaniumimplantaat is alternatief voor patiënten met extreem kaakbotverlies (VUB)

Een titanium 3D-geprint gebitsimplantaat kan een volwaardig alternatief zijn voor een gebit aangetast door extreem kaakbotverlies. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van mond-, kaak- en aangezichtschirurg (MKA) in opleiding, Casper Van den Borre.

In zijn doctoraatsthesis ging Van den Borre na in welke mate gebitsimplantaten van het type AMSJI (Additively Manufactured Subperiosteal Jaw Implant) voordelig zijn voor diegenen die te lijden hebben onder extreem kaakbotverlies.

Kaakbotverlies heeft verschillende gevolgen, zoals problemen bij het spreken en kauwen, veranderingen in het gelaat en een daling van de algemene levenskwaliteit van de patiënt. Daardoor kunnen veel implantaten niet langer correct gepositioneerd worden in het gebit. “Er bestaan verschillende technieken om dit probleem te omzeilen. Maar die zijn frequent geassocieerd met complicaties. De wetenschappelijke en klinische wereld zoeken al decennia naar een volwaardig alternatief”, zo duidt Van den Borre.

Professor Maurice Mommaerts van het departement Geneeskunde & Farmacie van de VUB, huidig CEO van chirurgisch producent CADskills, houdt zich reeds een decennium bezig met de zoektocht naar waardige alternatieven. In 2011 ontwikkelde Mommaerts zelf het AMSJI-implantaat, wat volgens hem soelaas kon brengen.

Tussen 2011 en 2018 werden een vijftal patiënten met het AMSJI geholpen en vanaf 2019 werd het implantaat bij CADskills in grotere hoeveelheid geproduceerd. Ondertussen werden wereldwijd reeds vijfhonderd mensen geholpen met de AMSJI-implantaat.

Uit de klinische resultaten in de doctoraatsthesis van Van den Borre, waar Mommaerts copromotor van is, blijkt alvast dat het implantaat heel wat zoden aan de dijk kan brengen. Uit het onderzoek bij veertig patiënten blijkt de prothetische rehabilitatie van alle patiënten succesvol afgerond te zijn. Daarnaast zijn de patiënten ook erg tevreden over het 3D-gebitsimplantaat en traden er geen complicaties op.