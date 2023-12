Verborgen longschade bij rokers groter dan verwacht

Bij rokers die (nog) niet lijden aan wat in de volksmond ‘rokerslong’ wordt genoemd, is de schade vaak al erger dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Patiënten met COPD (chronic obstructive pulmonary disease), beter bekend als ‘rokerslong’, hebben uiteraard sterk aangetaste luchtwegen. Wetenschappers aan de UAntwerpen vroegen zich af hoe het gesteld was met de longen van rokers zonder COPD, de zogeheten ‘fitte rokers’.

Uit het onderzoekt komt naar voor dat het met de longen van een groot deel van de ‘fitte’ rokers even slecht gesteld is als met de longen van een rokerslongpatiënt. “Nooit hadden we durven denken dat het zo erg zou zijn en dat de fittere rokers er dus minstens even slecht aan toe zijn als beginnende rokerslongpatiënten”, zegt professor Stijn Verleden.

Lung Research Antwerp onderzocht concreet de kleine luchtwegen in de longkwabben en longen van ongeveer veertig patiënten. Op de micro-CT-beelden is te zien hoe bij patiënten zonder rokerslong toch al 35 à 40 procent van de kleine luchtwegen compleet vernietigd is. Ook de longblaasjes zijn zwaar beschadigd.

“Sommige rokers doen het goed op een test en hebben geen rokerslong”, gaat Verleden verder. “Maar zij glippen door de mazen van het net. Na afloop van het doktersbezoek roken ze vaak vrolijk verder, terwijl ze misschien net op het kantelpunt staan om rokerslong te ontwikkelen. Een heel groot aantal van die patiënten krijgt later toch rokerslong en dat is ongeneeslijk.”

Wetenschappers wisten uiteraard al dat roken de longen van iedereen beschadigt. Wat nog niet duidelijk was, is in welke mate de kleine luchtwegen toegetakeld worden. “Onze bevinding zouden rokers aan het denken moeten zetten”, besluit de professor. “Het is niet omdat je nog niet de klachten van een verstokte roker hebt, dat je daardoor beter af bent.”