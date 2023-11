Vitaminen voor je vel

De juiste voeding kan een handje helpen om je huid te wapenen tegen vroegtijdige veroudering, zonneschade en dofheid. Ook het moment waarop je eet, doet ertoe.

Niet enkel wat, maar ook wanneer je eet, blijkt cruciaal om je huid optimaal te beschermen. “Het ontbijt is de maaltijd bij uitstek waarmee je, door de juiste ingrediënten op te nemen, het herstel van je huid het best ondersteunt”, weet bio-ingenieur en voedingsexpert Eric De Maerteleire.

“Net als andere organen heeft ook je huid een biologische klok. Zo beschik je over een enzym dat je huid herstelt wanneer hij beschadigd is door uv-licht, en dat daarbij een dagelijkse cyclus volgt. Het uitgelezen moment om dat enzym te activeren is de ochtend of de voormiddag. Door op vaste tijdstippen te eten ben je overdag dan ook beter beschermd tegen uv-stralen. Snack je eerder op ongebruikelijke momenten of ‘s nachts, dan kan je inwendige huidklok wijzigen, waardoor dit enzym minder goed functioneert. Voor alle duidelijkheid: voeding werkt aanvullend als bescherming tegen huidveroudering door uv-straling, naast zonnecrème en andere maatregelen.”

Dit zijn de beste keuzes

Bosbessen

Bosbessen vormen een prima bron van krachtige antioxidanten. Deze stoffen bestrijden de zogeheten vrije radicalen die je huid beschadigen. Verder zijn bosbessen vitamine C-bommetjes. Deze vitamine gaat rimpelvorming tegen omdat ze de afbraak belet van collageen en elastine, eiwitten die ervoor zorgen dat je huid elastisch en stevig blijft. Goed om weten is dat alle voeding die veel vitamine C bevat huidvriendelijk is.

Watermeloen en tomaten

Lycopeen, het antioxidant dat voor de rode kleur zorgt, helpt je huid om uvA-stralen, die voor huidschade en veroudering zorgen, en uv B-stralen, die je huid verbranden, te absorberen. Zowel tomaten als watermeloen zitten tjokvol lycopeen. “Hou er rekening mee dat je die enkele weken aan een stuk elke dag moet eten vooraleer je huid beter beschermd is, omdat deze antioxidant trager werkt. Deze voeding kan je huid zeker een extra antiagingboost geven”, bevestigt Eric De Maerteleire.

Noten en zaden

Hier treden de omega 3-vetzuren op de voorgrond. Walnoten, amandelen, chia- en hennepzaad, vlas,... zijn allemaal geweldige bronnen van deze gezonde vetzuren, net als vette vis en eieren trouwens. “Voor je huid werken ze ontstekingsremmend en helpen ze om de integriteit ervan te behouden bij schadelijke straling. Bovendien zitten noten barstensvol antioxidanten zoals resveratrol en ellagitanninen. Die laatsten worden door je dikkedarmbacteriën omgezet in urolithine A, een stofje waarvan werd aangetoond dat het je huidcellen beschermt tegen veroudering. Andere straffe bronnen van urolithine A zijn allerhande bessen. En de beste bron is de granaatappel.”

Wortelen en bladgroenten

De natuurlijke oranjegele kleurstof bètacaroteen wordt door je lichaam omgezet in vitamine A, die van vitaal belang is voor je huid. Wortelen en bladgroenten zoals spinazie of boerenkool bevatten veel van deze stof. Daarnaast zijn bladgroenten ook rijk aan antioxidanten (o.a. de kleurstoffen luteïne en zeaxanthine) die beschermen tegen rimpels en zonneschade.

Rode zeevruchten en blauwpaarse voeding

De kampioen onder de carote- noïde antioxidanten, die beschermt tegen minder diepe kraaienpootjes of zonnevlekken en die zorgt voor een betere huidstructuur, is astaxanthine. Deze kleurstof vind je terug in vissen en zeevruchten met een typisch roodroze kleur. Denk aan zalm, krab, kreeft, of nog, garnalen.

Andere sterk bioactieve kleurstoffen met een blauwe, paarse of rode tint (anthocyaninen) die een gunstig effect hebben op je huid, zitten onder meer in kersen, krieken, vlierbessen, blauwe druiven, veenbessen, zwarte olijven, rode biet, aubergine en paprika.

Druivenpitten

Vergeet de pitloze druiven, kies voluit voor het origineel en bijt de bittere pitjes gerust stuk. De antioxidanten in druivenpitten remmen het enzym dat de eiwitten collageen en elastine in je huid afbreekt.

Cacao en pure chocolade

“Ook flavonolen beschermen tegen huidschade door de vrije radicalen te vernietigen, de bloedtoevoer naar je huid te stimuleren en je huiddichtheid en hydratatie te verhogen”, weet Eric De Maerteleire. Wat stukjes pure chocolade (minimum 70% cacao) knabbelen is een prima gewoonte.

Biotinerijke voeding

Biotine (of vitamine B8) is een vast ingrediënt bij supplementen om je haar, huid en nagels te versterken. Er is echter weinig bewijs dat deze supplementen daadwerkelijk helpen, tenzij bij tekorten. Ook aan shampoos wordt het vaak toegevoegd. Maar eigenlijk wordt biotine het best opgenomen via je voeding. Zo is de stof van nature aanwezig in tal van voedingsmiddelen zoals eieren, kippenlever en haver, en ook je darmbacteriën kunnen ze produceren. Biotine via voeding heeft wél een gunstig effect op je huid. Zo is de stof betrokken bij de aanmaak van vetzuren en helpt ze om je huid soepel te houden.

Groene thee en vitamine D

Vervang dat bakje koffie gerust eens door groene thee, want die bevat catechines en dat is krachtvoer voor je vel. Ze beschermen tegen collageen- en elastineafbraak en hebben zo een antirimpeleffect. “Vitamine D, dat door je huid wordt aangemaakt, heeft eveneens een zeer gunstige invloed op huidveroudering en huidkanker. Maar met de leeftijd daalt het vermogen van je huid om via blootstelling aan de zon of via je voeding vitamine D aan te maken. Dan zijn supplementen wel vaak aangewezen”, aldus Eric De Maerteleire.