Waarom alles er ’s ochtends beter uitziet

Een rampdag op het werk of onenigheid met je partner? Geen zorgen, de volgende ochtend voelt alles écht beter, zo blijkt uit een grootschalige studie die naging hoe ons mentaal welzijn doorheen de dag schommelt.

Mensen starten hun dag meestal in de beste gemoedstoestand, maar voelen zich tegen middernacht het slechtst. Ook de dag van de week en het seizoen spelen een rol. Onderzoekers van University College London (UCL) ontdekten dat mentale gezondheid in het weekend meer schommelt, terwijl ze doordeweeks stabieler blijft.

Ons mentale welzijn schommelt voortdurend, maar verrassend weinig studies hebben onderzocht hoe dit binnen een dag verandert. De onderzoeken die dat wel deden, richtten zich vaak op kleine of specifieke groepen. Om hier meer inzicht in te krijgen, analyseerden wetenschappers gegevens uit de sociale studie naar Covid-19 die liep van maart 2020 tot maart 2022. Zo’n 50 000 Britse volwassenen namen aan die enquêtes deel. De deelnemers beantwoordden vragen zoals Hoe gelukkig voelde u zich afgelopen week? Hoe tevreden bent u met uw leven? En In welke mate heeft u het gevoel dat de dingen die u doet zinvol zijn? Bij de analyse werd rekening gehouden met factoren als leeftijd, gezondheid en werksituatie.

Invloed van de seizoenen

Uit de studie kwamen een paar opvallende patronen naar voren. Zo voelden mensen voelden zich op maandagen en vrijdagen gelukkiger dan op zondagen. Dinsdagen scoorden ook goed. Eenzaamheid bleef door de week heen redelijk constant. Ook seizoenen hadden een duidelijke invloed op stemming: in de lente, zomer en herfst waren mensen minder depressief en angstig en voelden ze zich gelukkiger en tevredener dan in de winter. De zomer bleek het beste seizoen voor mentale gezondheid. Maar de seizoensinvloeden veranderden niets aan het patroon dat mensen zich ’s ochtends beter voelen dan ’s avonds.

Waarom voelen we ons slechter ’s avonds?

Hoewel deze observatiestudie geen directe oorzaken kon vaststellen, hebben onderzoekers wel een paar mogelijke verklaringen. Eén belangrijke factor is onze biologische klok. Cortisol, een hormoon dat stemming, motivatie en angst reguleert, piekt kort na het ontwaken en bereikt zijn laagste niveau rond bedtijd. Dit kan mogelijk verklaren waarom de meeste mensen zich ’s ochtends scherper en positiever voelen.

Daarnaast verschillen weekdagen en weekends sterk in structuur. Op een doordeweekse dag houden mensen zich meestal aan een vaste routine terwijl het weekend vaak onregelmatiger verloopt. Dit kan verklaren waarom onze mentale gezondheid in het weekend meer fluctueert.

Wat betekent dit in de praktijk?

Volgens hoofdonderzoeker Dr. Feifei Bu suggereren de resultaten dat mensen gemiddeld genomen ’s ochtends mentaal het sterkst zijn en zich rond middernacht het slechtst voelen. “Onze bevindingen kunnen praktische gevolgen hebben. Bijvoorbeeld: onderzoekers die mentale gezondheid bestuderen, zouden rekening moeten houden met het tijdstip waarop mensen hun vragenlijsten invullen. Ook hulpdiensten voor mentale gezondheid kunnen hun aanbod beter afstemmen op deze fluctuaties – door bijvoorbeeld extra ondersteuning te bieden in de avond en nacht.”

Hoewel de resultaten interessant zijn, benadrukken de onderzoekers dat verder onderzoek nodig is om te bevestigen dat het echt om een direct effect van het tijdstip gaat. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat mensen die zich ’s ochtends beter voelen, eerder geneigd zijn om een enquête in te vullen.

Conclusie

Hoewel mentale gezondheid en welzijn gedurende de dag fluctueren, wijzen de resultaten duidelijk in één richting: de ochtend is de beste tijd van de dag. Dus als je je even rot voelt, weet dan dat alles er morgenochtend alweer anders uit kan zien.