Waarom draagbare glucosesensoren voor zo’n grote ommekeer zorgen bij diabetici

Sinds een jaar wordt het gebruik van draagbare glucosesensoren ook vergoed voor mensen met diabetes type 2 die een complexe behandeling nodig hebben. “Dat levert opvallend positieve resultaten op waardoor patiënten stabieler zijn, minder angst kennen en een veel betere levenskwaliteit ervaren”, vertelt endocrinoloog dr. Liesbeth Van Huffel (OLV-ziekenhuis Aalst).

Endocrinologen zijn in de wolken over de uitbreiding van de terugbetaling van de draagbare glucosemeters. Na amper één jaar is het bilan zonder meer positief en hoopgevend. Dr. Liesbeth Van Huffel:” Het gebruik van draagbare glucosesensoren (of meters) is een gamechanger die het leven van deze patiënten op tal van vlakken ingrijpend verandert en een ongelofelijke meerwaarde creëert voor de behandeling.” Deze sensoren worden aangebracht op het bovenbeen, de arm of de buik en meten daar continu het glucosepeil in je weefselvocht. Die data worden vervolgens via bluetooth gedeeld met een app op je smartphone (of een apart toestel), waardoor je altijd je bloedsuikerspiegel kan checken.

Croissant of slaatje

“In de eerste plaats geeft dit comfortwinst nu patiënten verlost zijn van die beurs geprikte vingers. Voordien moesten zij tot 4 maal per dag vingerprikken om hun glucose te meten en hun behandeling daarop af te stemmen. Bovendien bieden de sensoren veel meer inzicht in je ziekte doordat ze je meteen de impact op je glucosepeil aangeven van het eten van een croissant of een slaatje maar ook van beweging. Doordat mensen zelf zien hoe hun waarden hierop reageren, groeit hun bewustwording en zijn ze veel sterker gemotiveerd om levensstijlaanpassingen door te voeren en vol te houden. Dat heeft bij de meeste patiënten gezorgd voor een veel stabielere bloedsuikerspiegel. Het zelf lezen van je lichaam blijkt een veel krachtiger incentive dan die informatie gewoon te horen krijgen van je zorgverleners.”

Alarmsignaal

Ook qua veiligheid betekenen deze draagbare sensoren een grote stap vooruit. Heel wat diabetici kampen met angst voor een te lage bloedsuikerspiegel waardoor ze zich zelf liever wat minder insuline toedienen. “De sensoren anticiperen daarop doordat zij tijdig een alarmsignaal produceren wanneer je glucosepeil teveel dreigt te zakken. Dat zorgt voor meer vertrouwen, gemoedsrust en levenskwaliteit.”

Uit onderzoeken bij type 1 patiënten voor wie de sensoren al langer worden terugbetaald, blijkt dat zij in de praktijk gemiddeld zo’n 14 keer per dag hun glucosemeter raadplegen. “Hoe vaak type 2 patiënten dit doen, is nog niet duidelijk maar wij adviseren hen om dit toch zo’n 7 maal per dag te doen: voor elke maaltijd en telkens 2 uur erna en nog eens net voor slapengaan. De praktijk en wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vaak monitoren tot betere behandelresultaten leidt.”

Het uitbreiden van de groep die in aanmerking komt voor terugbetaalde glucosesensoren, zou zeker zinvol zijn.

Belevingsonderzoek

Terwijl het aantal diagnoses met type 2 nog altijd toeneemt, blijft de terugbetaling van deze sensoren vooral om budgettaire redenen beperkt tot een kleine groep diabetici. Concreet komen alleen diabetici in aanmerking die minstens viermaal per dag insuline dienen in te spuiten. De sensoren kosten zo’n 70 euro per stuk en je hebt er zo’n twee per maand nodig. Uit onderzoek naar de beleving van diabetes door sensorproducent Dexcom blijkt dat vandaag zo’n één op de drie 55-plussers met diabetes nog steeds vingerprikken toepast om hun glucosewaarden te meten en dus geen gebruik maakt van discrete draagbare glucosesensoren. Daarnaast geeft 45% van de mensen met diabetes aan dat ze met verschillende chronische aandoeningen kampen die af en toe opflakkeren (tegenover slechts 25% van hun leeftijdsgenoten zonder diabetes).

Uitbreiding

“Het uitbreiden van de groep die in aanmerking komt voor terugbetaalde glucosesensoren, zou zeker zinvol zijn en die evolutie zit er ook aan te komen. De eerste analyses van de opvolgingsstudies die zowel in Aalst, Leuven als Antwerpen lopen, suggereren alvast dat dit op langere termijn zowel winst oplevert voor de patiënten als voor de gemeenschap. Diabetici die door levensstijlaanpassingen bewuster omgaan met hun ziekte en ook stabieler zijn, lopen immers veel minder risico’s op complicaties zoals hart- en vaatziekten, oog-en nierproblemen.”

Huidreacties

De overgrote meerderheid van de patiënten reageert eveneens positief. “De sensoren meten accuraat, zijn na een korte educatie of opleiding eenvoudig in gebruik en ook het aantal huid- en allergische reacties is sterk afgenomen. Ook oudere patiënten gaan hier vlot mee aan de slag. De meesten voelen zich hiermee veiliger en hebben het gevoel dat ze hun ziekte veel meer zelf in handen kunnen nemen. “