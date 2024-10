Waarom trillen mijn oogleden?

“Regelmatig begint een van mijn oogleden onophoudelijk te trillen. Na een poos gaat dit weer over maar ik vraag me af wat de oorzaak kan zijn en of ik er iets tegen kan ondernemen?”

Trillende oogleden zijn een veelvoorkomend fenomeen en meestal is dit iets onschuldigs. De trillingen ontstaan door het snel na elkaar samentrekken en ontspannen van de spiertjes rondom het oog. “De meest voorkomende oorzaken zijn vermoeidheid en stress. De ogen hebben een forse inspanning moeten leveren zoals langdurig naar een beeldscherm turen of lezen in een boek en zijn hierdoor overbelast geraakt. De zenuw die er rondom loopt en die heel wat spieren in het gezicht aanstuurt, wordt overactief en daardoor kunnen de spiertjes rondom het ooglid ongecontroleerd gaan samentrekken. Meestal gaat het om het onderste ooglid dat trilt, maar soms doet ook het bovenste mee.”

“Die spierspasmen geven dat trillende gevoel, dat geen pijn doet maar wel vervelend is en soms lang kan aanhouden. Meestal duikt het op aan het ooglid van je zwakste oog. Bij mensen met astigmatisme (waarbij de oogbol niet rondvormig maar ovaal is, wat je zicht beïnvloedt) zien we het wat vaker optreden”, beschrijft oogarts Liselotte Aerts.

Om het trillen te stoppen, sluit je best even je ogen om ze tot rust te brengen. Ook een warm kompres op je ogen leggen kan helpen. Het opzetten van een aangepaste beeldschermbril of leesbril is nuttig om overbelasting van je ogen te voorkomen.

Magnesiumtekort

Naast of in combinatie met vermoeidheid kan er ook een magnesiumtekort in het spel zijn. “Dat mineraal helpt het lichaam om spieren aan te spannen en vervolgens te laten ontspannen. Klassiek geeft een gebrek hieraan kuitkrampen maar ook rond de oogleden kan dat zich laten voelen. Zo’n magnesiumtekort kan je aanpakken met een kuur van een dertigtal dagen met magnesiumsupplementen. Doe dit in overleg met je arts want in sommige gevallen, zoals bij nierstenen, moet je uitkijken met zulke tabletten. Magnesiumtekorten vaststellen in het bloed is niet zo simpel. Het gehalte in het bloed stemt niet altijd overeen met de hoeveelheid die in de spieren is opgenomen.”

Ook een gebrek aan vitamine B12 – vegetariërs zijn daar gevoelig voor – of aan ijzer kan aan de basis liggen van het ongewenst trillen. “Dat kan via een bloedanalyse snel gecheckt worden en indien nodig kan je het aanpakken met een supplementenkuur.” Naast tekorten kan overdaad aan cafeïne of alcohol een trigger voor trillen zijn. In dat geval kan je uittesten of minderen met koffie, zwarte chocolade of alcohol ervoor zorgen dat de oogleden stoppen met trillen.

Heb je ook een gezondheidsvraag? Mail ze naar kari.van.hoorick@plusmagazine.be en wij leggen ze voor aan onze experten.