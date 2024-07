Zo ben je ook buiten veilig bij onweer

Hitte gaat vaak gepaard met onweer en dat hebben we de afgelopen dagen weerom gemerkt. De veiligste plek tijdens een fikse onweersbui is natuurlijk binnen, maar als je buiten wordt overvallen door donder en bliksem heb je daar weinig aan. Daarom deze tips voor het geval je buiten overvallen wordt door een onweersbui.

Zomeronweer kan vaak kort en hevig zijn en je plots overvallen. Jaarlijks wordt op twee miljoen mensen er één getroffen door bliksem, twee van de drie bliksemslachtoffers overleven dit. Wel houden deze slachtoffers er vaak brandwonden aan over en kan de blikseminslag ook inwendig letsel en schade aan het zenuwstelsel veroorzaken. Wees dus altijd uiterst voorzichtig en neem onderstaande tips in acht.

Veilig tijdens onweer

Blijf weg van hoge punten en torens en zorg ervoor dat je niet zelf dat hoogste punt bent

Schuil zo mogelijk in een gebouw of in een auto (met portieren en ramen gesloten) – bushokjes of carports bieden géén bescherming

Ga niet onder een boom schuilen, hoe hard het ook regent

Ga niet naast een lantaarnpaal, een hek of een ander metalen object of in de buurt van een hoogspanningsmast zitten

In open gebied: ga gehurkt zitten met je hoofd zo laag mogelijk en je voeten bij elkaar. Is er een greppel in de buurt, ga daar dan in zitten

Ga nooit plat op de grond liggen

Op de camping kun je het beste naar het toiletgebouw gaan. Een tent biedt geen bescherming, een metalen caravan wel. Denk er aan de elektra los te koppelen

Ben je op het water, verlaat dat dan zo snel mogelijk

Word je tijdens het fietsen door onweer overvallen, stap dan af en zet de fiets een stukje bij je vandaan op de standaard

Heb je een e-bike, schakel deze dan uit

Ga niet in een groepje bij elkaar zitten, maar houd minstens twee meter afstand van elkaar

Gebruik geen paraplu

Wees niet bang om nat te regenen: natte kleding geleidt de bliksem juist beter dan je eigen lichaam

Doe sieraden af

Houd je telefoon niet in de hand, ga niet bellen of internetten en haal de dopjes van je hoofdtelefoon uit je oren

Hoe ver is het onweer?

Tel het aantal seconden tussen de bliksemflits en de donder en deel dit aantal door drie. De uitkomst is – bij benadering – de afstand in kilometers. Duurt het bijvoorbeeld 10 seconden na de bliksemflits vooraleer je de donder hoort, dan deel je 10/3 en is het onweer bij benadering op 3,3 kilometer afstand.

Omdat een onweersbui zich vaak snel verplaatst, is het zaak zo snel mogelijk een schuilplaats te zoeken als het begint te onweren.