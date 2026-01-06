Ouderenmishandeling komt in Vlaanderen vaker voor dan we denken, maar blijft meestal onder de radar. Het gaat niet alleen om situaties in woonzorgcentra. Ook thuis, binnen de familie of in de directe omgeving worden ouderen geconfronteerd met verschillende vormen van geweld of verwaarlozing.

Internationaal onderzoek toont aan dat 1 op de 6 ouderen ooit met een vorm van mis(be)handeling te maken krijgt. Een alarmerend cijfer, zeker omdat het merendeel van die situaties nooit wordt gemeld.

Soorten mis(be)handeling

Geweld bij ouderen gaat verder dan louter fysiek of mentaal. Net doordat zij zeer kwetsbaar zijn, vinden er meestal ook andere vormen van mishandeling plaats, die bij andere leeftijden minder snel zouden voorkomen.

Ouderen zijn het slachtoffer van meer dan enkel fysiek of psychisch geweld. © AVOW-onderzoek, Vrije Universiteit Brussel

Amper meldingen

Dat gebrek aan meldingen weerspiegelt zich ook bij Hulplijn 1712. In 2024 had amper 3 procent van de meldingen betrekking op personen ouder dan 60 jaar. Ouderen vormen daarmee één van de kleinste groepen die de hulplijn bereikt, terwijl onderzoek net aantoont dat ze tot de meest kwetsbare doelgroep behoren.

Wie is slachtoffer?

Cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) schetsen een duidelijk profiel:

67 procent van de slachtoffers is vrouw

De grootste groep slachtoffers is tussen 80 en 84 jaar

Risicofactoren zijn onder meer lichamelijke beperkingen, dementie en psychosociale problemen

Vooral vrouwen boven de 80 jaar met lichamelijke beperkingen zijn slachtoffer. © AVOW-onderzoek, Vrije Universiteit Brussel

Campagne van 1712

Om het hardnekkige taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken, werkt Hulplijn 1712 samen met Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe. Beide acteurs zijn 99 jaar en al decennialang bekend van de televisiereeks Familie. Hun personages kwamen in de serie vaker in aanraking met thema’s als kwetsbaarheid en afhankelijkheid, wat hen tot geschikte ambassadeurs maakt voor deze sensibiliseringscampagne.

Wat is Hulplijn 1712? Bij Hulplijn 1712 kan iedereen terecht met vragen over geweld, misbruik of mishandeling. Dat geldt voor slachtoffers, maar ook voor naasten of mensen die zelf geweld stellen en hulp zoeken. De hulplijn luistert, denkt mee en verwijst indien nodig door naar gepaste hulpverlening. Contact opnemen kan gratis en anoniem, via telefoon, chat of mail.

Meer informatie is te vinden op www.1712.be.

Wat doet VLOCO?

Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) ondersteunt professionals zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, thuisverpleegkundigen, politie en medewerkers van ouderenvoorzieningen. Zij kunnen er bij vermoedens of vragen kosteloos en anoniem een situatie voorleggen. VLOCO analyseert de casus samen met de professional en geeft gericht advies over mogelijke vervolgstappen. VLOCO is bereikbaar via 078/15.15.70 of via e-mail op ouderen@cawoostvlaanderen.be.