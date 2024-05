5 tips vóór je gaat verbouwen

Wat je ook gaat verbouwen, er komt vaak een hoop geregel en gedoe bij kijken. Financiën, aannemers, afspraken, planningen – noem maar op. Hoe houd je de zaken op het juiste spoor?

Droom je al jaren van een nieuwe keuken? Of zou je wel wat meer ruimte op zolder willen creëren? Een badkamer waar je echt lekker kan ontspannen? Wat jouw plannen ook zijn, het begint met een goede voorbereiding.

1. Weet wat de grenzen zijn

Weet je al waarvan je de verbouwing gaat betalen? Geld lenen, spaarpotje aanspreken,... Voor je begint, moet je goed weten wat je budget is. Hoeveel spaargeld wil je investeren? Hoeveel wil en kan je lenen? Zet dit soort vragen voor jezelf op papier en bepaal zodoende je eigen financiële grenzen, waar je je ook aan houdt.

2. Weet wat de wensen zijn

Bezoek een keuken- of badkamercentrum of maak een afspraak met een aannemer en je zal zien: er kan nog véél meer dan je ooit had gedacht. De verleiding is groot om jouw wensen bij te stellen en de plannen om te gooien. Maar is dat ook nodig? Je kunt het natuurlijk zo gek maken als je wilt, maar elke wijziging heeft wel consequenties. Een keuken voorzien van gloednieuwe deurtjes en een nieuw aanrechtblad is wat anders dan een compleet nieuwe keuken voorzien van de nieuwste apparatuur. En een complete badkamerrenovatie is ook iets anders dan een nieuwe wastafel en een nieuwe inloopdouche. Als je goed weet wat je wensen zijn, is het eenvoudiger om de – vaak kostbare – verleidingen te laten voor wat die zijn.

3. Orde in de chaos

Bij een verbouwing komt het nodige papierwerk kijken. Offertes, afspraken, financiële plaatje – voor je het weet zie je door de bomen het bos niet meer. Maak daarom direct een speciale ordner voor de verbouwing aan en geef elk onderwerp een apart tabblad. Op die manier hou je het overzicht, ook wanneer het bouwstof je de oren uitkomt.

4. Denk aan de toekomst

Je wilt misschien nog wel jaren in jouw huis blijven wonen. Houd daar ook bij een verbouwing rekening mee. Zie je jezelf over tien jaar nog steeds in en uit het bad klauteren om te kunnen douchen? En een uitbouw met niveauverschil: is dat echt wel zo handig? Wil je graag een nieuwe keuken? Dan is dat misschien meteen het moment om voor een inductieplaat te kiezen in plaats van een gasfornuis.

5. Uit of thuis?

Realiseer je dat een verbouwing vaak rommel met zich meebrengt, zeker als je een wat grotere verbouwing laat uitvoeren. Als je daar prima tegen kunt, dan is er wat dat betreft weinig aan de hand. Weet je echter van jezelf dat je daar zenuwachtig en chagrijnig van wordt, overweeg dan om tijdelijks elders te gaan wonen. Er zijn genoeg vakantieparken waar je een huisje of een chalet kunt huren. Het is misschien niet ideaal, maar je zit in elk geval niet in de rommel.

Bron: Plusonline.nl