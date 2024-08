Al 23 zwemverboden door blauwalgen

Het Departement Zorg heeft dit jaar in Vlaanderen al 23 keer een zwemverbod uitgevaardigd door blauwalgen. Dat is een record voor de eerste helft van het jaar, zo blijkt uit cijfers van het departement van de Vlaamse overheid.

De stelselmatige toename van de zwemverboden de afgelopen tien jaar komt door “hogere watertemperaturen door de klimaatopwarming en afspoeling van meststoffen of andere vervuiling in het water”.

Steeds meer blauwalgen

Woordvoerder Joris Moonens van het departement wijst erop dat voor 1 locatie, De Ster in Sint-Niklaas, al zeven keer een zwemverbod is ingevoerd, maar merkt ook op dat de blauwalg steeds meer opduikt. “Vroeger hadden we 6 à 8 zwemverboden tegen eind juli. Dit jaar en ook de voorbije twee jaar zien we blauwalg al van bij het begin van het zwemseizoen, met nog steeds een te verwachten piek in augustus.”

Blauwalgen gedijen wanneer de temperatuur van het water naar 20 graden en meer klimt en er voldoende voedingsstoffen in het water zijn. “Door de klimaatopwarming zijn er al sneller op het jaar hogere watertemperaturen”, legt het departement de oorzaken voor de toename uit. “Daarnaast worden in Vlaanderen veel meststoffen gebruikt, die bij hevige regenval afspoelen in het water en daar zorgen voor voeding voor de blauwalg. Ook visvoeders kunnen voor meer voedingsstoffen in het water zorgen.”

De lente en zomer van dit jaar, met al vroege hoge temperaturen en veel regen, zijn ideale omstandigheden voor de groei van blauwalgen in waters zoals vijvers en meren met geen of weinig stroming. “In kanalen en rivieren zijn er dan weer minder blauwalgen, doordat de vele regen voor meer doorstroming zorgt en de blauwalgen naar zee worden afgevoerd.”

In Vlaanderen zijn er iets meer dan 100 open waters waar kan gezwommen worden of wateractiviteiten mogelijk zijn. Daar wordt de waterkwaliteit gecontroleerd. Bij blauwalgen vaardigt het Departement Zorg een recreatieverbod uit voor zwemmen, duiken, windsurfen en waterskiën. Andere activiteiten zoals kajakken, roeien of bootvissen worden dan sterk afgeraden.

