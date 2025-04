De kracht van daglicht herdenken

Daglicht is complexer dan het lijkt. Om intuïtie te vervangen door wetenschappelijk onderbouwde daglichtoplossingen, heeft Velux de Daylight Academy opgericht.

Dit initiatief brengt architecten, studenten en wetenschappers samen om diepgaande kennis over daglicht te bundelen en deze te vertalen naar woonconcepten waarin het aangenaam en gezond leven en werken is. Samen, ontwerpen we de huizen van morgen.

Daglicht: centraal in elk bouw-en renovatieproces

We brengen 90% van onze tijd binnen door, maar vensters worden vaak alleen esthetisch ontworpen.

Zelden wordt bij het ontwerpen van een woning rekening gehouden met het kwantificeren van het daglicht, wat toelaat om de plaats en de afmetingen van onze vensters dusdanig te berekenen dat ze voldoende daglicht binnenlaten.

Daglicht moet centraal staan in elk bouw- en renovatieproces en ruimtes moeten ontworpen worden met het oog op het persoonlijke daglichtprofiel van de bewoners.

Het is belangrijk dat architecten en bewoners samenzitten om vragen te beantwoorden zoals:

Voldoende daglicht voor activiteiten?

Hoeveel licht is nodig?

Is kunstlicht overdag nodig?

Visueel comfort?

Optimale benutting met weinig openingen?

Ruimtegebruik en donkere plaatsen ?

Oververhitting, verblinding en ideale dakvorm?

Impact op welzijn?

Het daglichtprofiel is voor iedere persoon verschillend. De Luxmeter laat toe om te de hoeveelheid licht te meten in lux en op die manier de ideale luxwaarde in een woning te bepalen in functie van de levensstijl van zijn bewoners.

Architecten en bouwprofessionals kunnen gebruik maken van de Daylight Visualizer, een daglichtsimulatietool die door Velux werd ontwikkeld om daglichtniveaus nauwkeurig te berekenen en complexe analyses te vereenvoudigen bij aanvang van het project.

Deze digitale tool kan men gratis downloaden en biedt een innovatieve manier om daglichtstrategieën te bekijken en te valideren in elke ruimte met fotorealistische visualisaties en valse kleurenbeelden.

Nieuwe daglichtstandaarden die ondersteunend werken

1.De nieuwe Europese norm EN 17037

De norm verduidelijkt elementen om: een gepaste helderheid te bereiken binnenshuis en te zorgen voor voldoende zicht naar buiten.

Doet aanbevelingen: Voor de duur van de blootstelling van de lokalen aan de zon

Geeft informatie: Hoe daglicht gebruiken om binnenruimten te verlichten? Hoe verblinding beperken?

Definieert de metriek die wordt gebruikt voor de evaluatie van daglicht

2.GRO certificaat

Op basis van de Europese norm EN 17037 heeft de Belgische overheid een certificaat voor duurzame gebouwen ontwikkeld : GRO.

GRO is een instrument om de duurzaamheid van bouwprojecten te meten en te vergroten.

Opdrachtgevers en ontwerpteams kunnen het gebruiken tijdens de verschillende fases van een privaat of publiek project, zowel voor nieuwbouw- en verbouwprojecten als herinrichtingsprojecten van bestaande gebouwen.