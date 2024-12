Dieren en vuurwerk, geen vrienden!

Hoewel het in sommige gemeentes in België verboden is, blijft vuurwerk afsteken tijdens oudejaarsnacht een traditie. Pyrotechnische spektakels zijn nochtans alleen leuk voor mensen …

Alle dieren, of het nu honden, katten, paarden, vogels of koeien zijn, hebben last van vuurwerk. Ze zijn er bang van om de simpele reden dat ze de afkomst van het oorverdovende lawaai niet kennen. En het onbekende schrikt af, dat is een feit. Sommige dieren slagen erin om hun angst te overwinnen; andere, meer gevoelige exemplaren worden zo bang dat ze er zelfs van kunnen sterven. De ochtend na oudjaar gebeurt het weleens dat er dode vogels op de grond gevonden worden. Ze zijn redelijk gevoelig voor hartaanvallen en kunnen dus het slachtoffer worden van ons menselijk vertier.

Paniek kan katachtigen ertoe aanzetten om te vluchten.

Wat paarden en vee betreft: sommige dieren schrikken zo erg dat ze in een poging om te vluchten tegen de prikkel- of elektrische draad lopen, met alle gevolgen van dien … In afwachting van een totaalverbod in België is het sterk aan te raden om deze dieren in stallen op te sluiten om hen toch alvast fysiek te beschermen. Dat neemt uiteraard niet de psychologische impact van de angst weg.

Check op oudejaarsavond of je katten thuisgekomen zijn, anders zie je ze misschien nooit meer terug. Door de paniek kan het gebeuren dat katachtigen zo snel weglopen dat ze ver weg van huis zijn. Om nog maar te zwijgen van het extra gevaar wanneer ze in volle snelheid een straat oversteken. Als ze binnen zijn, bescherm hen dan maximaal, net zoals honden, konijnen en cavia’s. Doe alle ramen dicht, sluit de gordijnen en zet een streepje klassieke muziek op om het lawaai van het vuurwerk gedeeltelijk te verdoezelen en om je huisdieren te helpen om een bepaalde sereniteit te vinden. En blijf natuurlijk dicht bij hen. ●