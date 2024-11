Er slingeren 55 miljoen ongebruikte elektrotoestellen rond in Belgische huishoudens

Een Belgisch gezin heeft gemiddeld 106 elektronische apparaten in huis, waarvan er twaalf niet meer gebruikt worden. Dat betekent dat er in België 55 miljoen ongebruikte elektrotoestellen doelloos rondslingeren, blijkt uit een nieuwe studie van Recupel.

In 2024 bezitten Belgische huishoudens samen 549 miljoen elektrische en elektronische toestellen, of gemiddeld 106 per huishouden. Ter vergelijking: in 2019 waren dat 78 toestellen per huishouden.

Bij een gemiddeld Belgisch gezin staan twaalf elektronische toestellen stof te verzamelen. Voor heel België komt dat neer op 55 miljoen ongebruikte toestellen, een stijging van 4 miljoen ten opzichte van de studie uit 2019. Met deze enorme hoeveelheid kan je volgens Recupel vijf keer de Boerentoren in Antwerpen en acht keer de Bastion Tower in Brussel vullen.

Sommige ongebruikte toestellen werken nog, andere zijn kapot. Uit de studie blijkt dat er diverse redenen zijn om kapotte apparaten niet naar een inzamelpunt te brengen zijn. Zo hebben sommige mensen geen stimulans om dat te doen of denken ze dat die gemakkelijk gerepareerd kunnen worden. Voor sommigen is het “te veel gedoe”.

Volgens Recupel is het opvallend dat 12 procent van de respondenten niet weet waar ze elektronische apparaten kunnen recycleren. 8 procent weet niet dat kapotte elektrotoestellen gerecycleerd kunnen worden.

“Om onze planeet te beschermen, is het belangrijk dat elektro op de juiste manier wordt ingezameld en gerecycleerd”, benadrukt Eric Dewaet, CEO van Recupel. “Helaas gebeurt dat niet altijd. Zo wordt elektro soms nog foutief bij het huisvuil gedaan. Dan worden de toestellen gewoon verbrand, wat gevaarlijk is voor het milieu. Daarom roepen wij iedereen op om zijn steentje bij te dragen door ongebruikte toestellen naar Recupel te brengen.”

Tijdens de Europese Week van de Afvalvermindering, die plaatsvindt van 16 tot 24 november, vestigt Recupel de aandacht op het belang van hergebruik en recyclage van elektrotoestellen.