Keert na de wolf ook de lynx terug naar Belgie?

In België is plaats voor 75 lynxen, blijkt uit een studie in opdracht van het Wereldnatuurfonds. Tegen 2026 wordt 100 hectare geschikt terrein klaargemaakt voor de terugkeer van de dieren.

De lynx verdween honderden jaren geleden al uit België, maar recent werd hij verschillende keren gespot in de Semoisvallei. Daarom vroeg WWF aan experts van de Humboldt-universiteit in Berlijn om de potentiële terugkeer van de iconische diersoort te onderzoeken.

Hun conclusie: ons land heeft ruimte voor de lynx. België en zijn aangrenzende regio’s kunnen geschikte habitat bieden aan zo’n 75 exemplaren in het wild. Ze stippen twee concrete hotspots aan: het westen van de Ardennen, aan de grens met het Franse Regionaal Natuurpark, en de Eifel, aan de grens met Duitsland.

Die gebieden liggen in heuvelketens en beslaan ruime, goed verbonden bosgebieden met hoogteverschillen, waar weinig menselijke activiteiten de dieren verstoren.

Geen grote afstanden

In augustus 2020 maakte een wildcamera in de Semoisvallei de eerste beelden van een lynx in België, en een half jaar later werd hetzelfde dier opnieuw gespot. Dat een lynx in België opduikt, is verrassend. De dichtstbijzijnde bevestigde populatie – een minipopulatie van zo’n 16 individuen – leeft namelijk op 180 kilometer afstand in de Vogezen. In tegenstelling tot wolven leggen lynxen zelden zo’n grote afstanden af.

Door de natuur te herstellen, te verbinden en te beschermen, wil het WWF ons land nog lynxvriendelijker maken – en daar hebben ook andere dieren baat bij. Zo gaat het Nationaal Park van de Semoisvallei, een partner van WWF, tegen 2026 minstens 100 hectare aan bosranden en open gebieden in het bos herstellen en aanleggen. In die bosranden liggen lynxen graag op de loer.

Herintroductie

“We gaan ook minstens 20 hectare aan bedreigde biotopen herstellen op de hellingen van de Semoisvallei”, zegt Cécile Lesire, lynxdeskundige voor het Nationaal Park van de Semoisvallei. Met de ruige rotspartijen zijn die hellingen perfect voor de lynx om te rusten en zich voort te planten.

De kans dat er op natuurlijke wijze meer lynxen naar België zullen komen, is klein, gezien de grote afstand tot bestaande populaties. Het WWF wil met de verschillende stakeholders bekijken of er een draagvlak is voor de herintroductie bij ons, zoals onlangs in Duitsland gebeurde.

“Als we de soort een duurzame toekomst willen bieden in onze versnipperde landschappen, moeten de verschillende populaties in Centraal- en West-Europa met elkaar verbonden zijn”, zegt Corentin Rousseau, bioloog bij WWF. “De Belgische bossen vormen daarin een mooi stuk van de puzzel.”