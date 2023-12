Konijn is geen feestbeest

Al nagedacht over je konijn met kerst? Daarmee bedoelen we niet het menu, wel hoe je je huisdier met lange oren de eindejaarsfeesten helpt door te komen. Want met die feestelijkheden in het verschiet, wordt het weer extra druk in huis.

Dit zijn de zaken waarop je moet letten als je een konijntje in huis hebt rondlopen. Wees je er bijvoorbeeld van bewust dat kerstbomen giftig zijn voor konijnen. Let dus zeker op dat je dier niet aan je boom gaat knabbelen. Vrees je dat je konijn niet aan de verleiding zal kunnen weerstaan, plaats je boom dan hoog genoeg zodat hij buiten zijn bereik blijft. Ook maretak en hulst kunnen giftig zijn. Kijk dus ook daar uit!

Qua versieringen vermijd je best alles wat elektrisch is. Een konijn is nu eenmaal heel nieuwsgierig en zou wel eens zijn stevige snijtanden in die elektrische draden kunnen zetten, met alle gevolgen van dien. Of je moet ervoor zorgen dat je dier niet bij de draden kan. Om dezelfde reden hang je slingers liever niet aan de laagste takken van je boom. Je konijn kan erin verstrikt raken of er een hap van nemen.

Denk er ook aan om na het uitpakken van de cadeautjes het inpakpapier en de strikjes meteen op te ruimen. Je konijn zal ermee willen spelen of er alweer van peuzelen.

Krijg je je kleinkinderen op bezoek, zorg er dan voor dat ze je konijn niet achterna zitten, niet schreeuwen in zijn buurt of het niet nodeloos doen schrikken. Je konijn zou kinderen en gasten in het algemeen dan wel eens als heel negatief kunnen gaan ervaren, en zich gaan verstoppen telkens er er iemand op bezoek komt.

Een feest wordt sowieso al snel te lawaaierig en kan lang duren. Konijnen houden niet van die drukte. Zorg dus voor een stille, rustige ruimte waar je dier zich veilig voelt, het tot rust kan komen en lekker kan slapen terwijl wij mensen feesten als de beesten.