Leeuwin die welpjes doodde opnieuw bevallen in Planckendael

In Zoo Planckendael is leeuwin Lorena begin oktober opnieuw bevallen van twee welpjes. Het dierenpark maakte de geboorte pas dinsdag bekend, nu de welpjes voor het eerst naar buiten mogen. Eerder dit jaar beet Lorena haar vorige pasgeboren tweeling nog dood, maar Planckendael zegt maatregelen te hebben genomen om zo’n drama nu te vermijden.

Lorena, zelf in 2010 in Planckendael geboren, is al een ervaren moeder, maar bij haar vorige worp eerder dit jaar ging het volledig mis. Lorena aanvaardde haar twee welpjes niet meer nadat die gevaccineerd waren tegen de kattenziekte – een noodzakelijke vaccinatie voor jonge leeuwen in gevangenschap – en beet ze dood. In het wild doen leeuwen dat wel vaker, wanneer ze merken dat hun jongen ziek of verzwakt zijn. Ze kunnen dan hun energie zo snel mogelijk in een nieuwe worp steken.

In samenspraak met de stamboekhouder van de Aziatische leeuw werd bekeken of het nog verstandig was om te kweken met Lorena en welke extra maatregelen konden worden genomen, stelt Planckendael nu. “Leeuwin Lorena bracht in het verleden wel al enkele jongen succesvol groot”, zegt verzorger Frederik. “Daarom hebben we samen met de stamboekhouder beslist om de vaccinatie uitzonderlijk pas uit te voeren wanneer de welpen zes maanden oud zijn. Als extra maatregel worden de welpen vanop afstand gevaccineerd, om menselijk contact tot een minimum te beperken. We zijn dus hoopvol dat Lorena deze welpen succesvol zal grootbrengen.” Vader Jari zit bovendien tijdelijk apart om moeder en kinderen alle rust te gunnen.

“Leeuwin Lorena heeft soms nood aan een wandeling in het buitenperk. De nieuwsgierige welpen durven haar af en toe al te volgen. Een moment waarop de aandachtige bezoeker ze uitzonderlijk vroeg al kan spotten! Buiten leren de welpen zelf het perk goed kennen en dat doen ze op hun eigen tempo. Wanneer moeder Lorena het veilig genoeg vindt, zal ze ook vader Jari toelaten om kennis te maken met zijn welpen. Hij moet nog even geduld hebben.”

De nieuwe welpjes zijn nu twee maanden oud en zetten hun eerste stappen in het buitenperk. De geboorte is belangrijk voor het voortbestaan van de soort, want de Aziatische leeuw is ernstig bedreigd. In het wild zouden er nog slechts zowat 350 exemplaren rondlopen, allen in het Gir Forest National Park in India.