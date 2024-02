Mega biedt voortaan ook mobiele telefonie aan

Mega, leverancier van elektriciteit en gas, start een nieuwe activiteit op. Voortaan brengt Mega ook mobiele telefoonabonnementen op de markt. Bovendien brengt Mega Telecom tegelijkertijd een mobile app uit die gezinnen toelaat hun maandelijkse uitgaven onder controle te houden.

Twee elementen zijn kenmerkend voor de mobiele telefoonabonnementen van Mega:

De klant kan makkelijk zijn uitgaven beheersen. Hij kan eenvoudig budgetlimieten bepalen, per abonnement, en bepaalde types verbruik vlot blokkeren en deblokkeren. Hij kan ook heel wat waarschuwingen instellen om nooit zijn gewenst maandelijks budget te overschrijden, ruim meer dan wat wettelijk verplicht is.

Gezinnen die zowel voor energie als voor mobiele telefonie klant zijn, krijgen een zogenaamde combinatiekorting. Dat is een extra korting op hun mobiele telefonieabonnementen. Zo wordt mobiele telefonie dus nog betaalbaarder voor het gezin.

Mega Telecom biedt concreet drie abonnementen aan:

aan 12€ per maand, met maandelijks 150 belminuten + 150 sms’en + 5 GB mobiele data. Combinatiekorting met een energiecontract: -2€ per mobiel abonnement.

Promotie-aanbod de eerste drie maanden: 6€ per maand in combinatie met een energiecontract en 8€ per maand indien men enkel het telefonieabonnement neemt.

aan 17€ per maand, met onbeperkt telefoneren en sms’en + 15 GB mobiele Combinatiekorting met een energiecontract: -2€ per mobiel abonnement.

Promotie-aanbod de eerste zes maanden: 11€ per maand in combinatie met een energiecontract en 13€ per maand indien men enkel het telefonieabonnement neemt.

aan 27€per maand, met onbeperkt bellen en sms’en + 60 GB mobiele data. Combinatiekorting met een energiecontract: -2€ per mobiel abonnement.

Promotie-aanbod de eerste zes maanden: 17€ per maand in combinatie met een energiecontract en 19€ per maand indien men enkel het telefonieabonnement neemt.

Een mobile app

Tegelijk met de lancering van haar aanbod in mobiele telefonie, brengt Mega ook een ‘myMega’ mobile app uit voor het beheer van mobiele telefoonabonnementen. Klanten kunnen via de mobile app of op hun pc/laptop alles zelf opvolgen en aanpassen:

Het verbruik en budget opvolgen;

De facturen raadplegen;

Een abonnement wijzigen, bijvoorbeeld opties toevoegen of verwijderen;

Een bijkomend abonnement bestellen;

Bestellingen, zoals wijzigingen van de opties van een abonnement, opvolgen met een track & trace zoals bij een webshop.

Mega’s telefoonabonnementen gebruiken het netwerk van Orange. Mega’s telefonieklanten zullen dan dezelfde mobiele connectiviteit hebben als de Orange-klanten.