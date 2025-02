Mijn hond is hyperactief!

Veel baasjes klagen dat hun hond onhandelbaar is: hij blijft geen moment stilzitten, blaft continu, zoekt voortdurend aandacht, enz. Wat is de oorzaak van deze hyperactiviteit?



De belangrijkste reden is de verkeerde keuze van het ras. Vandaag kiezen veel mensen hun hond op basis van trends of mode en nemen een bordercollie, Australische herder of, erger nog, een Mechelse herder in huis. Maar al deze rassen zijn werkhonden, wat betekent dat ze zijn gefokt om van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat te werken zonder moe te worden.

Zonder dagelijkse urenlange lichaamsbeweging worden ze onhandelbaar, omdat ze hun energie moeten kwijtraken. Daarom denk je beter eerst na over je beschikbare tijd: hoe lang kan of wil je per dag aan je hond besteden? En kies op basis daarvan voor een ras dat in dit profiel past. Ga daarvoor te rade bij een neutrale professional (en dus niet bij de verkoper van een bepaald ras).

De tweede factor, los van het ras, is tijdsgebrek. Steeds meer mensen willen een hond, maar onze vrije tijd gaat er ook op achteruit. We zijn druk bezig met werk, kinderen en huishoudelijke taken, zodat we vaak vergeten dat ook onze viervoeter tijd en aandacht nodig heeft.

Welke hond je ook hebt, een dagelijkse wandeling is het absolute minimum. Spelletjes, kauwspeeltjes, knuffels en een minimum aan aandacht maken het plaatje compleet om een hond gelukkig te maken. Anders maakt de verveling hem onhandelbaar, omdat hij zich op allerlei manieren zal proberen bezig te houden en de aandacht te trekken, door te blaffen, te janken of streken uit te halen.Heeft je hond voldoende bezigheden en ook geen gebrek aan fysieke inspanning? Dan is het misschien een kwestie van opvoeding. Geef je hem aandacht als hij blaft of je pantoffels kapotmaakt, dan heeft hij snel door dat dit goed werkt om de aandacht te trekken en zal hij dit met plezier opnieuw doen! ●