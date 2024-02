NMBS: ‘Nieuwe tarievengamma moet trein net aantrekkelijker maken voor ouderen’

Spoorwegmaatschappij NMBS werkt aan een nieuw tarievengamma. Daarbij zullen onder meer de huidige tickets voor senioren of jongeren, met een forfaitaire prijs, verdwijnen. NMBS is het niet eens met de kritiek die een reeks ouderenorganisaties vrijdag uitten, met name dat vooral langere trajecten veel duurder zullen worden.

Momenteel betalen 65-plussers een vaste prijs: 8,30 euro voor een heen- en terugrit (na 9 uur op weekdagen). Voor korte afstanden is dat tarief echter niet altijd de goedkoopste optie.

In het nieuwe tarievengamma dat NMBS in 2025 wil lanceren, krijgen ouderen (en jongeren ook) een vaste korting van 40 procent op de normale ticketprijs. Die korting zal ook tijdens de spitsuren gelden. Zo’n vaste korting is voordelig voor korte trajecten, maar lange trajecten dreigen wel duurder uit te vallen, luidt de kritek van ouderenorganisaties als S-Plus, Groen Plus en OKRA. “Bijvoorbeeld een reis van Antwerpen naar Oostende voor senioren zou 26,16 euro zou kosten in plaats van 8,3 euro”, zeggen zij.

Spoorwegmaatschappij NMBS wijst erop dat ze van plan is ook een ‘getrouwheidskaart’ te lanceren. Tegen een vaste prijs – de seniorenorganisaties spreken van zowat 5 euro per maand – zouden de senioren en jongeren een extra korting krijgen bovenop de 40 procent, en er zou ook een maximumtarief gelden. Die kaart zal wel enkel tijdens de daluren gebruikt kunnen worden.

Volgens de ouderenorganisaties “is het duidelijk dat het voor de meeste senioren een prijsverhoging zal betekenen”. Zij vinden dat “volstrekt onaanvaardbaar en onredelijk”, en vrezen dat ouderen daardoor vaker de auto zullen nemen voor lange trajecten. De organisaties pleiten voor een jaarabonnement voor senioren dat geldig is op alle openbaar vervoer in België.