Op reis naar dromenland

De toeristische sector moet zich telkens opnieuw heruitvinden, afhankelijk van de tijdsgeest en de vraag. In 2025 zien we drie trends opduiken. De all-inclusive, waardoor je je niet meer moet bezighouden met de rompslomp van het plannen en van het onder controle houden van je budget, maakt een comeback, met een opvallende stijging bij jongeren. Het loopt ook storm voor vakanties die geïnspireerd zijn door sociale media of televisieseries met als doel … shoppen. Met dank aan Emily in Paris! Iets kopen dat je niet kan vinden bij ons, is een beetje zoals de heilige graal in onze geglobaliseerde wereld. Maar de trend die jaar na jaar meer opgang maakt en alle andere wegvaagt, is de zoektocht naar bestemmingen die stress verminderen (vandaar wellicht het succes van de all-inclusive) en ons dichter bij de natuur brengen. Vooral ver weg van de toeristische drukte en lawaaierige steden. Als kers op de taart voegen we daar graag nog wat welzijn en zelfzorg aan toe.

Zweden lanceert het concept slaaptoerisme, en dat is allesbehalve slaapverwekkend!

Genoeg initiatieven die aan je behoeften kunnen voldoen, maar Zweden doet er nog een schepje bovenop met een weinig gebruikt marketingargument: dat van de slaap, aangezien uit onderzoek blijkt dat we steeds slechter slapen. En zeker de Belgen. 60% slaapt minder dan 7 uur per nacht en een kwart van deze mensen slaapt slecht, zo blijkt uit studies. Hoe ouder, hoe erger het wordt, uiteraard. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we de grootste verbruikers van slaappillen zijn in Europa. Vergeet rugpijn, slapeloosheid is de echte ziekte van de eeuw. Daarnaast is het bed ons favoriete plekje en neemt het, opgemaakt met zijden lakens, een ereplaats in op sociale media als ultieme display van ons intieme leven.

Zweden heeft dus het concept ‘slaaptoerisme’ gelanceerd. Lange nachten in herfst en winter, uitgestrekte natuurgebieden met bossen en meren ver weg van de geluidsoverlast, frisse lucht en koele temperaturen ’s nachts, zelfs in de zomer: wat heb je meer nodig voor een herstellende slaap? En de toeristische industrie helpt de natuur een handje door rustplekken te bedenken zoals glazen boxen verscholen in het groen voor een ongeëvenaarde relaxerende ervaring.

Zweedse hotelketens gaan nog een stapje verder dan de internationale luxehotels die experten in feng shui inzetten om de slaap van hun gasten te verbeteren, en bieden ‘Superior Sleep’-kamers aan. Verlichting, decoratie en comfort, alles is erop gericht om goed te slapen, inclusief een late check-out. Hotels in Göteborg die eerder al een groot ‘slaapconcert’ hielden, organiseren ook yoga- en meditatiesessies en zenden een televisieprogramma uit dat klanten helpt om in slaap te vallen (dit is geen grap).

Je kan je nu afvragen: waarom zou ik 1.700 km ver reizen om te slapen als een roos? We antwoorden met een andere vraag: waarom uren in een vliegtuig zitten om ergens op een strand te gaan liggen? Dat is je eigen beslissing. Hoe dan ook is werken aan je slaapkwaliteit een fantastisch voornemen voor 2025! ●