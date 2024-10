OPROEP: Heb jij ervaring met alternatieve woonvormen zoals kangoeroe- of zorgwonen?

Plus Magazine is op zoek naar getuigenissen over nieuwe woonvormen op latere leeftijd.

Je kan niet vroeg genoeg beginnen nadenken over hoe je later comfortabel wil wonen. Als je eigen huis te groot, niet meer aangepast of te verafgelegen is van je familie, is veranderen vaak een goed idee. De jongste jaren rukken ook in ons land steeds meer nieuwe woonvormen op zoals cohousen en kangoeroewonen. Daarnaast kiezen ook heel wat gezinnen ervoor om een zorgwoning (in een container of chalet) in de tuin te installeren Voor een reportage in Plus Magazine zijn we op zoek naar jullie ervaringen hiermee. Interesse? Stuur dan een bericht met informatie over je ervaring naar kari.van.hoorick@plusmagazine.be en wie weet komt je verhaal aan bod in ons volgende nummer.