Rijopleiding gewijzigd: verplicht vormingsmoment voor begeleiders en oefenperiode verlengd

Met de hervorming van de rijopleiding, die op 1 maart ingaat, zijn begeleiders van kandidaat-bestuurders die met een zogenaamd voorlopig rijbewijs met begeleider starten, verplicht om een vormingsmoment te volgen. De minimale oefenperiode van de kandidaat-bestuurders wordt ook verlengd van drie naar vijf maanden. “Beide maatregelen komen de verkeersveiligheid alleen maar ten goede”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters daarover.

Wie geslaagd is voor het theoretisch rijexamen, moet een voorlopig rijbewijs aanvragen. Er zijn drie soorten voorlopige rijbewijzen in de categorie B: een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, maar met 20 uur rijles bij een rijschool, dat achttien maanden geldig is (M18), een voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is (M36) en een voorlopig rijbewijs met begeleider dat twaalf maanden geldig is (M12). Dat laatste is er enkel voor kandidaat-bestuurders wier vorige rijbewijs is vervallen.

Kandidaat-bestuurders met een M36 of een M12 kunnen tot twee begeleiders kiezen om hen te leren autorijden. Die begeleiders moeten een vormingsmoment volgen bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. De regel geldt voor alle kandidaat-bestuurders die vanaf 29 februari een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen. De begindatum van dat voorlopig rijbewijs valt op de dag na de aanvraag. Begeleiders van kandidaat-bestuurders met een M36 moeten het vormingsmoment vijf maanden voor het praktijkexamen volgen.

Het gaat concreet om een opleiding om de kandidaat-bestuurders veilig en correct te kunnen begeleiden. De opleiding neemt drie uur in beslag en kan digitaal of ter plaatste gevolgd worden. Prijskaartje: 20 euro. De deelname is tien jaar geldig en wordt geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid.

Het vormingsmoment was tussen oktober 2017 en maart 2020 al verplicht, maar het werd destijds afgevoerd door een bevoegdheidsconflict. Wie toen al aan de opleiding deelnam, moet dat niet opnieuw doen.