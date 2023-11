Ruim 2.000 dieren in Vlaamse dierenasielen

In de erkende Vlaamse dierenasielen wachten in totaal nog zowat 2.100 dieren op een nieuwe thuis. Dat heeft Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) dinsdag bekendgemaakt. Tegelijk lanceert de minister een nieuwe campagne ‘Adopteer een dier’, die Vlamingen moet aansporen eerst naar een dierenasiel te trekken als ze een nieuw huisdier willen nemen.

Het overgrote deel van de dieren in de erkende asielen zijn katten en honden (ongeveer 1.500), maar er staan ook onder meer geiten, paarden, konijnen, hamsters en cavia’s in de lijst. In totaal kwamen in 2022 ruim 48.000 dieren binnen bij de 179 erkende dierenasielen in Vlaanderen. Sommige dieren worden afgestaan, maar er worden ook veel dieren gevonden of in beslag genomen bij mensen die dieren verwaarlozen of mishandelen.

Iets meer dan 45.500 dieren hebben vorig jaar het asiel verlaten, bijvoorbeeld omdat ze een nieuwe thuis kregen of omdat ze terug herenigd konden worden met hun baasje. In vergelijking met het jaar voordien, in 2021, is de instroom van katten (+1 procent) en honden (+2 procent) licht gestegen, maar de uitstroom is forser naar boven gegaan: het gaat om 8 procent meer katten en 11 procent meer honden. De totale instroom in de asielen bleef in 2022 hoger dan de uitstroom.

Om mensen met een dierenwens aan te moedigen een bezoek te brengen aan een dierenasiel, heeft de N-VA-minister dinsdag een nieuwe campagne, met de naam ‘Adopteer een dier’ gelanceerd. De campagnebeelden zullen in zo’n 300 bushokjes in de centrumsteden zichtbaar zijn. Alle dieren in erkende dierenasielen zijn terug te vinden op de website www.adopteereendier.be.

Een dier is (g)een cadeau

Een huisdier is een vriend voor het leven. Toch denk je best eerst goed na voor je een dier in huis haalt. Je vriend heeft immers aandacht en een goede verzorging nodig en dat kost tijd én geld. De dagelijkse wandeling met de hond, de inentingen van de kat, het schoonmaken van de kooi van de vogel, het voedsel, de verzorging… En hoe leuk het ook is om een puppy of een kitten in huis te halen, vergeet niet dat Max of Minoes ook groot worden. Wat je huisdier allemaal nodig heeft, hangt natuurlijk af van het soort dier.

En stel toch nog even deze cruciale vragen: