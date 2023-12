Slechts 3% van de huisdieren in België is verzekerd

Hoewel veel mensen zich er niet van bewust zijn, is het in huis nemen van een huisdier een financieel belangrijke beslissing. Het is zelfs zo dat te veel eigenaren de sprong wagen zonder de financiële kosten van een huisdier goed in te schatten. In dit onderzoek bekijken we hoeveel een huisdier elk jaar kost, vooral als het gaat om dierenartskosten. En hoe een dierenverzekering bescherming kan bieden tegen alle eventualiteiten.

Gezondheid is een grote kostenpost voor huisdiereigenaren in België. In geval van nood kunnen de rekeningen snel oplopen. En dat is vooral voor de meest bescheiden huishoudens een probleem. Hier ziet u hoe de kosten voor de gezondheid van uw huisdier uitgesplitst zijn:

Spoedeisende dierenartsbezoeken : dit is de grootste uitgavenpost voor gezondheidszorg, variërend van 140€ tot 1400€ per jaar , afhankelijk van de ernst van de gezondheidstoestand van het dier en de duur van de vereiste behandeling, en inclusief laboratoriumtests, chirurgie, ziekenhuisopname, röntgenfoto’s en tandheelkundige behandeling.

: dit is de grootste uitgavenpost voor gezondheidszorg, variërend van , afhankelijk van de ernst van de gezondheidstoestand van het dier en de duur van de vereiste behandeling, en inclusief laboratoriumtests, chirurgie, ziekenhuisopname, röntgenfoto’s en tandheelkundige behandeling. Routinematige dierenartsbezoeken : deze zijn minder duur en kosten gemiddeld 145€ per dier per jaar.

: deze zijn minder duur en kosten gemiddeld per dier per jaar. Andere gezondheidsproducten: hygiëne producten (gemiddeld 130€ per jaar, met name voor tand- en oorverzorging), vaccins (75€) en anti-parasitaire producten (70€).

Tot 80% besparen

Ga naar HelloSafe België voor meer tools. Ga naar HelloSafe België voor meer tools.

Uit de gegevens, blijkt dat dierenverzekeringen in België tot 80% van de jaarlijkse gezondheidskosten van uw huisdier kunnen dekken. Volgens dezelfde gegevens bedragen de gemiddelde kosten van een dringende veterinaire ingreep 1190€ voor heel 2023. Op basis hiervan dekt een verzekering 952€, zodat de verzekerde slechts 238€ hoeft te betalen.

Ter verduidelijking volgen hier de verschillende mogelijke terugbetalingsscenario’s, afhankelijk van de kosten van de veterinaire procedure:

Slechts 3% in 2023

Ga naar HelloSafe België voor meer tools.

Volgens een vooruitblikkende onderzoek van Mordor Intelligence zal de Europese dierenverzekeringsmarkt aanzienlijk groeien, van 2,93 miljard € tot bijna 4,9 miljard € in 2028 – een stijging van 67% in de komende 5 jaar. Momenteel is slechts 3% van de huisdieren in België verzekerd, een percentage dat tegen 2028 tot 5% zal stijgen.

Als teken van de groeiende omvang van de huisdierenverzekeringsmarkt in Europa en België, wordt geschat dat de totale terugbetalingen onder dierenverzekeringen in België zullen stijgen van 1,52 miljard € in 2023 tot 2,53 miljard € in 2028, een stijging van 66,4% in 5 jaar.

Wat zijn de redenen achter deze waarschijnlijke stijging?